Brasil tem mais igrejas e templos do que escolas e hospitais, aponta IBGE

O Brasil tem mais templos ou outros tipos de estabelecimentos religiosos do que a soma de instituições de ensino e unidades de saúde. É o que mostra levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta sexta-feira, 2, com base em dados do Censo 2022.

De acordo com a análise dos números, o País possuía 579,8 mil estabelecimentos religiosos em 2022, enquanto havia 264,4 mil de ensino e 247,5 mil de saúde. No Amazonas e em Rondônia, a proporção de estabelecimentos religiosos é o dobro da soma dos de ensino e saúde.

TOTAL DE ESTABELECIMENTOS

Saúde: 247.510

Ensino: 264.445

Religiosos: 579.798

ESTABELECIMENTOS POR ESTADO

Rondônia: 1.893 de ensino, 1.927 de saúde e 7.670 religiosos

Acre: 1.881 de ensino, 769 de saúde e 4.600 religiosos

Amazonas: 7.052 de ensino, 2.738 de saúde e 19.134 religiosos

Roraima: 1.055 de ensino, 839 de saúde e 2.150 religiosos

Pará: 14.150 ensino, 6.406 de saúde e 37.758 religiosos

Amapá: 1.112 de ensino, 796 de saúde e 3.178 religiosos

Tocantins: 2.351 de ensino, 1.865 de saúde e 5.151 religiosos

Maranhão: 14.444 de ensino, 6.280 de saúde e 25.374 religiosos

Piauí: 7.410 de ensino, 4.521 de saúde e 10.107 religiosos

Ceará: 13.850 de ensino, 8.388 de saúde e 24.556 religiosos

Rio Grande do Norte: 5.010 de ensino, 3.885 de saúde e 8.823 religiosos

Paraíba: 7.065 de ensino, 5.914 de de saúde e 13.536 religiosos

Pernambuco: 13.373 de ensino, 9.477 de saúde e 24.931 religiosos

Alagoas: 4.923 de ensino, 3.284 de saúde e 8.736 religiosos

Sergipe: 3.095 de ensino, 2.199 de saúde e 6.494 religiosos

Bahia: 28.315 de ensino, 16.347 de saúde e 52.939 religiosos

Minas Gerais: 24.184 de ensino, 32.966 de saúde e 59.281 religiosos

Espírito Santo: 4.561 de ensino, 4.672 de saúde e 15.694 religiosos

Rio de Janeiro: 16.499 de ensino, 15.402 de saúde e 55.222 religiosos

São Paulo: 40.746 de ensino, 56.993 de saúde e 83.938 religiosos

Paraná: 12.397 de ensino, 16.498 de saúde e 25.152 religiosos

Santa Catarina: 8.400 de ensino, 10.447 de saúde e 16.181 religiosos

Rio Grande do Sul: 13.695 de ensino, 16.467 de saúde e 26.300 religiosos

Mato Grosso do Sul: 2.648 de ensino, 3.709 de saúde e 8.156 religiosos

Mato Grosso: 4.284 de ensino, 4.570 de saúde e 10.329 religiosos

Goiás: 7.337 de ensino, 7.872 de saúde e 18.970 religiosos

Distrito Federal: 2.175 de ensino, 2.279 de saúde e 5.429 religiosos

São Paulo, Piauí e os três Estados da região Sul, por sua vez, são as únicas unidades da federação cuja soma entre os estabelecimentos de ensino e de saúde superam os religiosos. O levantamento foi feito a partir das coordenadas geográficas das espécies de endereços do Censo 2022, e que agora integram o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos do IBGE. Para o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, o alto número de estabelecimentos religiosos surpreende de certa forma se for comparado a estudos recentes, mas condiz com um fenômeno pelo qual o Brasil passa há muito tempo: o da transição religiosa. "Na época da monarquia, no primeiro censo, você tinha mais de 99% de católicos. Havia um pouquinho de evangélicos vindos da Europa,. Isso veio diminuindo ao longo das décadas, e agora os católicos estão em torno de 50%, e diminuindo ainda mais, enquanto os evangélicos são pouco mais de 30%", diz José Eustáquio. "O Estado do Rio de Janeiro já estava à frente nessa transição religiosa, e há alta concentração disso na região metropolitana, que é muito povoada."

Pesquisa do cientista político Victor Araújo, associado ao Centro de Estudos da Metrópole (CEM), desenhou o mapa dessa transição religiosa no Brasil. Só em 2019, foram abertas 6.356 igrejas evangélicas no País, média de 17 novos templos por dia.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE O estudo rastreou, no País, de 109,5 mil igrejas evangélicas de diversas denominações, ante cerca de 20 mil em 2015. O predomínio é das pentecostais. Entre os motivos para o boom, está o enfraquecimento do catolicismo, que perdeu alcance com a formação das periferias urbanas após o êxodo rural. José Eustáquio Diniz Alves ressalta, contudo, que os dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira são mais amplos - e por isso que os números de estabelecimentos religiosos são bem maiores. “Tem uma questão metodológica importante. Essas pesquisas anteriores consideraram os templos religiosos registrados, com CNPJ, enquanto a do IBGE pega todos os estabelecimentos religiosos, independentemente de ter CNPJ ou não. Não é necessariamente um templo. A Igreja Universal, por exemplo, pode ter uma casinha numa favela, num bairro pobre, para distribuir alimentos, e ele é considerado um estabelecimento religioso. Vale também o contrário, a Igreja do Evangelho Quadrangular ter uma creche, e ela ser considerada um estabelecimento de ensino”, explica. Por causa disso, o demógrafo diz que é preciso esperar novos estudos para que não se tirem conclusões precipitadas. “Esses dados são muito importantes, mas não dá pra tirar muita conclusão deles porque faltam muitos outros dados para se analisar”, considera.

Para a pastora e teóloga Romi Bencke, secretária geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic), o aumento de templos no Brasil em menos de dez anos corrobora outros dados que mostram que as igrejas, em especial as neopentecostais, constituem o principal espaço de socialização da maioria dos brasileiros. “O crescimento do número de igrejas indica que boa parte da população brasileira organiza sua vida pública em torno das igrejas, o que explica a crescente força política de algumas delas”, disse.

A líder religiosa lembrou que no Brasil é fácil abrir igrejas, o que é muito diferente quando se fala em escolas e postos de saúde, que dependem fortemente de investimento público. “Vale a pergunta pelo impacto cultural e social deste cenário. Oxalá o País invista mais em educação e saúde pública para elevar o seu índice de desenvolvimento humano, que tem como principais indicadores a saúde e a educação”, afirmou.