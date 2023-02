Carnaval do Rio 2023: Sargento Pimenta e Bloco de Segunda animam os foliões

As turistas americanas Melissa Camp, de 39 anos, e Dasha Shleyeva, de 37 anos, nunca imaginaram que dançariam ao som dos Beatles em pleno carnaval carioca. “Minha mãe ama os Beatles. Eu cresci ouvindo suas músicas”, disse Melissa, que mora em São Francisco, na Califórnia, é enfermeira e estava fantasiada a caráter no Bloco do Sargento Pimenta.

“É legal estar aqui e ver que as coisas estão o mais próximo o possível do normal”, completou Melissa, quando questionada sobre como se sentia viajando e aproveitando o carnaval após a pandemia de covid-19.

Leia também Tiroteio durante bloco de Carnaval em Magé (RJ) deixa ao menos dois mortos e 19 feridos

Arranhando o português, que estudou por cinco meses antes da viagem, a instrutora de yoga Dasha, que mora em Portland, no Oregon, contou que esta é a primeira vez que as duas turistas visitam o Brasil. Antes de chegar ao Rio, passaram por São Paulo, e elas disseram estar adorando a viagem.

As turistas americanas Melissa Camp, de 39 anos, e Dasha Shleyeva, de 37 anos Foto: Vinicius Nader

Fundado em 2010, o Bloco do Sargento Pimenta é especializado no repertório dos Beatles. Os maiores sucessos da icônica banda britânica são rearranjados em ritmos brasileiros, de sambas a marchinhas, passando por xotes e maracatu. O primeiro show – sempre num palco, nunca com desfile – foi em 2011, numa esquina em Botafogo, na zona sul carioca.

Diante do sucesso do bloco, desde o carnaval de 2012 o bloco se apresenta no Aterro do Flamengo, ganhando o status de megabloco. O Sargento Pimenta faz parte do grupo de bloco que faz a ponte aérea entre Rio e São Paulo - se apresenta na capital paulista sempre no sábado anterior ao carnaval, como fez no último dia 11.

Há poucos minutos dali ocorre também o tradicional Bloco de Segunda, que sai pelas ruas do Humaitá levando gente de todas as idades.

Continua após a publicidade

O jovem Thiago Kienle, de 26 anos, foi para o Bloco de Segunda carregando um ET. “Achei na rua ontem. Deve ter sido derrubado pelo governo dos Estados Unidos”, disse. O amigo Alexandre Motta, 28, que é mecânico, acrescentou: “Consertei ele, estava cheio de furinho. Mas queria era consertar a nave.”

Thiago Kienle, 26, usa uma fantasia encontrada na rua no Bloco de Segunda. Foto: Marcio Dolzan

O bloco é do tipo velha guarda e gira as ruas de Botafogo desde 1987. Esse ano contou com um carro cheio de caixas de som e desfile pelas ruas do bairro animando público. Da varanda dos apartamentos uma moradora também fez a alegria dos foliões, jogando baldes d’água para aliviar o calor de fim de tarde.