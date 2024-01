Colisão entre carro e ônibus deixa 8 mortos e 25 feridos em Minas Gerais

Um acidente de trânsito entre um carro de passeio e um ônibus de viagem, na tarde da última sexta-feira, 12, provocou a morte de oito pessoas em Minas Gerais. Os veículos colidiram no km 343 da rodovia BR-116, na altura da cidade de Campanário (a cerca de 400 quilômetros de Belo Horizonte).

Após a batida, o ônibus caiu de uma ponte. O veículo transportava 43 passageiros e seguia de Novo Cruzeiro (MG) para Piracicaba, cidade do interior de São Paulo.

Trecho da rodovia BR-116, próxima da cidade de Campanário, em Minas Gerais. Foto: Google Street View/Reprodução

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, 25 pessoas ficaram feridas na colisão. Entre os óbitos, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou que as vítimas são dois homens, de 26 e 41 anos; duas crianças, uma de 5 anos e uma bebê de 4 meses; e quatro mulheres, uma 25 e outra de 78 anos - as outras duas vítimas não tiveram as respectivas idades informadas.

Duas das vitimas chegaram a ser socorridas, mas morreram na madrugada deste sábado, 13. A Polícia Rodoviária Federal informou que tem buscado mais informações nos hospitais sobre o estado de saúde dos passageiros feridos no acidente.

Informações preliminares da perícia apontam para uma “possível falha mecânica do veículo Veraneio”, afirmou a Polícia Civil. “A PCMG apura o caso. Assim que possível, outras informações serão divulgadas”, disse o órgão, em nota.

O ônibus que caiu na ponte pertencia à frota da empresa Auto Viação Transminas. Em comunicado publicado na tarde deste sábado, a companhia afirma que, logo após o acidente, a equipe de administração começou “os trabalhos de apoio”.

“A Auto Viação Transminas reforça que, neste momento, o que importa é o apoio às vítimas e a seus familiares”, disse a empresa na nota. “Nesse momento de tristeza e luto, unimos nossos corações em sentimentos de condolências, compartilhando a dor dessas perdas”, concluiu o comunicado.