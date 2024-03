Uma lágrima para hidratar o deserto: as mulheres sequestradas tem algo a te dizer

Sabe o que cada uma destas mulheres sente a seu respeito?

Na verdade, neste momento elas não podem pensar, estão ocupadas demais recolhendo os destroços nos quais seus corpos foram transformados. Não precisa acreditar em mim: apesar do atraso inédito a amostra está exposta de forma clara no recente relatório que a ONU produziu: a natureza dos crimes sexuais cometidos pelos terroristas jihadistas do Hamas. Consultem antes de embarcar na reino das falsificações. Natureza que uns poucos jornalistas, acadêmicos e políticos tiveram a coragem de chamar pela nome correto, enquanto outros tiveram a ousadia de classificar como "resistência armada". Não se envergonham de dizer, escrever, e publicar asneiras? Mas e tu? Acreditas mesmo nisso? Ouvem os briefings dos porta-vozes do terror?Por favor, consulte a campanha #nadajustifica e saberás a verdadeira dimensão dos ataques sexuais contra mulheres e meninas. E caso persistas em seu dilema moralmente bizarro, evocando os habituais "mas"e "poréns", seu nome será grafado, agora e no futuro, em uma pedra fria qualquer para depois ser apagado para sempre junto com o grande painel dos covardes.

Mesmo acreditando que no subtexto de toda ideologia e alinhamento autoritário há uma cegueira, neste caso, diante de todas as provas que você insiste em ignorar, há algo muito mais nocivo. Não apenas porque sua cegueira mostra indícios de premeditação, mas, principalmente, pela seletividade com que você simula indignação. Você escolheu sacrificar qualquer valor moral, como por exemplo condenar estupros e assassinatos, para aderir a uma ideologia efêmera qualquer.

Pode levar um tempo, mas Isso não passará em vão. Sabes por que? Não sou eu que marcarei seu nome e dos seus cúmplices. Quem os anotará serão as vítimas, sobreviventes ou não. Elas, assim como os cadáveres desconhecidos amordaçados não erguem monumentos, não podem escrever, mas tem a história a seu favor. Sabem como erradicar o sorriso cínico da boca dos escarnecedores. Está soando dramático para ti? Pois tú, antissemita disfarçado de antissionista, nem imagina a surpresa que vamos preparar.

Sabemos todos que o acontece no Oriente Médio tem a marca de digitais estranhas, os dedos dos ayatollas, interesses não explicitados das outras potências com nostalgia de grandeza, manipulação da psicologia sobre massas ignorantes. Este conjunto de sinais enlouquecem os papiloscopistas, pois as pegadas dos mandantes estão por toda parte sem que se possa identifica-los.