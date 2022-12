Desabrigados de terreno da Oi acampam na Catedral Metropolitana do Rio

RIO - Um grupo de desabrigados do terreno da Oi, na zona norte, retirados pela Polícia Militar no dia 11, acampou na porta da Catedral Metropolitana do Rio, no centro, na manhã desta sexta-feira, 18.

Eles disseram ter sido expulsos pela polícia da porta da prefeitura, onde haviam se instalado no fim de semana passado. A Polícia Militar nega e afirma que não expulsou os acampados da prefeitura e que eles foram para a catedral por iniciativa própria.

Coordenador da Pastoral de Favelas da Arquidiocese do Rio, o padre Luiz Antônio prometeu ajudar as famílias a encontrar um abrigo. O grupo, de cerca de 50 pessoas, disse que não quer se separar e pediu um único abrigo para todos.

A catedral ficou fechada durante toda a manhã e parte da tarde desta sexta. Os acampados receberam doações de água, café e comida. Policiais militares fizeram a segurança no entorno da catedral.