Cinco dicas para conseguir os melhores descontos em resorts e hoteis

Resort Novotel, do grupo Accor, oferece descontos para membros do clube de fidelidade da marca Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Com as férias escolares em alta e um inverno menos frio do que de costume, nada melhor do que aproveitar alguns dias para viajar. Mas antes de pegar estrada, é importante uma pesquisa rápida para garantir um bom preço ou a melhor opção de de hospedagem.

PUBLICIDADE Há quem prefira AirBnbs ou hostels justamente pela economia ou até pela praticidade de poder ficar junto com os amigos ou em um clima mais caseiro. Hotéis e resorts, porém, ainda são as meninas dos olhos dos viajantes que estão atrás de conforto e opções sofisticadas de lazer. Por isso, separamos algumas dicas essenciais para serem consideradas antes de pegar uma estrada.

All inclusive ou não?

É verdade que a maioria dos hotéis oferece café da manhã e os resorts têm pacotes all inclusive. Mas nem todos. Fique atento para o que está incluso dentro da diária ou do pacote all inclusive.

Há resorts, por exemplo, que não incluem bebida nas refeições, assim como parte das atividades de lazer. Se forem poucos dias, o preço pode não subir muito, mas caso contrário pode ser que vale a pena repensar esse acordo e optar por um com mais opções dentro da diária. Veja quais são suas prioridades.

O Google Viagens é um bom lugar para fazer pesquisas comparativas de preços que já mostram o que está incluso na diária. Já o booking, além de fazer algo parecido, oferece descontos para os seus membros por meio do programa ‘Genius’.

Muito antes ou em cima da hora?

Quanto antes, melhor. Reservar com antecedência é a melhor escolha para garantir os preços mais atrativos. Normalmente quanto mais perto da data escolhida, maior a demanda - e, com isso, os preços sobem.

É ainda melhor se você conseguir procurar opções fora da temporada ou, pelo menos, em dias com menos check-ins, como domingos. Atente-se, no entanto, para ver se não há menos opções de lazer oferecidas pelo hotel ou resort nesse dia.

Por exemplo, fazer o check-in no domingo pode valer a pena para o bolso, mas será que vale a pena perder tudo que o hotel oferece aos sábados?

Para os mais corajosos (e com agenda flexível), existem diversos relatos na internet de ofertas de último minuto em hotéis e resorts. Isso acontece quando o hotel prefere ter um preço mínimo do que ter o quarto vazio.

No entanto, é importante salientar que isso dificilmente ocorre em altas temporadas (como a de julho). Esses quartos costumam não ser os melhores - provavelmente não têm vista ou ficam em locais de passagens dos hóspedes (o que pode ser sinônimo de barulho).

De olho no alarme

Fique de olho em promoções que possam surgir. Uma vez decidido o hotel ou resort, siga-os nas redes sociais e coloque um alarme para entrar algumas vezes na semana em sua página da internet. Muitas vezes surgem promoções relâmpagos que podem ajudar no bolso do turista.

Lembrando que, algumas ofertas são feitas somente para compras através de smartphones. Normalmente são tarifas noturnas mais baixas mostradas apenas nas telas dos celulares. Por isso lembre-se de fazer a pesquisa não só pelo computador.

Quantos companheiros de viagem?

São diversos os casos de hotéis que cobram o mesmo valor para o casal ou até oferecem preço mais em conta para alugar um chalé (que hospeda 5 pessoas) do que um quarto convencional. Assim, veja se não vale a pena levar alguém com você na viagem para dividir entre todos e saírem no lucro.

Além disso, não é difícil encontrar ofertas do tipo “quatro noites por três”, na qual o hóspede ganha uma estadia a mais quando fecha um pacote de determinados dias. Às vezes, vale a pena alongar os dias de folga ou trabalhar com o pé na piscina para economizar.

No Resort Mavsa, em Cesário Lange, bebidas não alcoólicas e até alguns drinks estão inclusos na diária. No final do dia, essa pode ser uma economia e tanto Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Programas de fidelidade

Algumas redes de hotéis têm planos de fidelidade que oferecem descontos imediatos na hora da compra. O Accor, por exemplo, tem o “All”, no qual os associados ganham vantagens e benefícios em viagens, restaurantes e spas de toda a rede.

Um dos diferenciais, por exemplo, é ter acesso à pré-venda de serviços - o que garante melhor preço e condições, ou ainda, trocar pontos por noites gratuitas nos hotéis da rede.

Há também opções de pontos de cartão de crédito, os quais oferecem descontos na reserva de hotel ou atrações turísticas em determinados sites de compra ou pontos transferíveis para algumas companhias hoteleiras. Visite o site do seu cartão e verifique suas possibilidades.