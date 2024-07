Resorts perto de SP para descansar com os filhos e os pets; veja onde ficam e quanto custam

A maioria dos planejamentos de viagens começa pelo destino. A hospedagem, nesses casos, é apenas uma decorrência da primeira escolha. Mas, no caso de resorts, ela é a própria viagem. Afinal, são espaços completos com infraestrutura para lazer, entretenimento e conforto, fazendo com que o visitante não precise sair do complexo para procurar diversão e passeios.

As opções costumam seguir o modelo all-inclusive, no qual todas refeições, bebidas e programação de lazer estão incluídas no valor da diária. Além disso, geralmente oferecem quadras de esporte, piscinas, área para crianças e spa.

Separamos algumas opções perto de São Paulo:

Resort Mavsa, em Cesário Lange, é uma das opções para o feriado Foto: Alex Silva/Estadão

Mavsa Resort - Cesário Lange

PUBLICIDADE “É um cruzeiro na terra”, brinca o gerente-geral do Mavsa Resort, Tiago Cabau. “Esse é o nosso grande diferencial: somos um resort all-inclusive de altíssima qualidade: seja na gastronomia, entretenimento, lazer, cenografia, arquitetura”, diz ele. Um dos destaques do Mavsa é a “Cidade dos Sonhos”, espaço inspirado na Disney (EUA), justamente na tentativa de ser um local de sonhos para os pequenos. A estrutura é como uma vila, com casas de formatos diferentes, simpáticas e coloridas. Pelas ruas da tal cidade ficam andando as heroínas da Disney, como Tiana, do filme A Princesa e o Sapo, ou Bela, de A Bela e a Fera.

Já dentro das casinhas, um mundo de jogos (com fichas compradas à parte) e espaço de cinema esperam as crianças. Perto dali, o resort abriga ainda uma fazendinha com coelhos, aves, pôneis, cabritos e até lhamas. Essa é uma das áreas para as famílias entrarem em contato com a natureza.

Trenzinho prepara a saída com os hóspedes na Cidade dos Sonhos do Mavsa Resort Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

É possível deixar as crianças na mão dos monitores infantis (oferecida para aqueles acima de três anos, das 08h30 às 17h30 e das 19h30 às 22h30), e também aproveitar a paz das férias. Enquanto conhecem amiguinhos novos, a garotada aproveita o dia com gincanas, jogos e competições dentro da estrutura do hotel.

Dessa maneira, os adultos podem aproveitar desde o Pub, bar com decoração inspirada na banda britânica The Beatles, que conta com música ao vivo e cardápio com drinques incluídos no preço da diária, até o Spa, com serviços oferecidos à parte - incluindo manicure, cabeleireiro e massagens.

O momento relaxante, na verdade, pode até ser em família. No spa kids a sessão de massagem de 50 minutos oferece também degustação de docinhos e máscara facial de chocolate.

Além disso, o complexo de 820 mil m² conta com oito piscinas climatizadas (uma aquecida e coberta), restaurante, café, academia e até capela dedicada a Santo Expedito, que funciona como espaço para preces, casamentos e missas - que ocorrem todo 1º sábado de cada mês.

Para conhecer tudo, a reportagem utilizou um carrinho de golfe, mas os hóspedes também podem fazer um tour de trenzinho que tem saídas da Cidade dos Sonhos programadas diariamente.

Arvorismo do Novotel Itu Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Novotel Itu Golf & Resort - Itu

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Para manter os hóspedes engajados com a programação, o Novotel Itu Golf & Resort pensa em temáticas para cada mês. “Junho foi festa junina, onde tivemos as festas com fogueira e barraquinhas espalhadas pelo hotel. E Julho será o tema das Olimpíadas. Focaremos bastante no esporte, em competições entre os hóspedes de beach tennis, vôlei, tudo com direito a medalhas”, explica Milena Aguiar, coordenadora de recepção e reservas. De acordo com ela, a estrutura do Novotel é mais voltada para famílias, especialmente com crianças pequenas, por contar com complexo aquático, tirolesa (cobrada a parte R$40 por pessoa), arvorismo e monitoria infantil das 9h às 22h para crianças a partir dos três anos. Andando por lá, a sensação é de um grande clube, com opções de divertimento para todos. Aqueles que preferem nadar com objetivo podem passar o tempo em uma piscina com raias, completamente diferente daquela destina para relaxar os hóspedes com hidromassagem.

Não importa a modalidade escolhida para jogar nas quadras, todos os acessórios são disponibilizados gratuitamente para os hóspedes na central de lazer. Além disso, frequentemente há parceria entre o hotel e o complexo de golfe, que fica no terreno ao lado. No dia que visitamos a unidade, por exemplo, eram oferecidas aulas gratuitas de golfe para crianças de cinco a treze anos.

Há ainda salão de jogos, academia e o Spa L’Occitane Au Brésil, com mais de vinte opções de tratamento com produtos da marca, todos pagos à parte.

O espaço também aceita pets de até 15 quilos com vacinação em dia. Ele tem acesso livre a todo hotel, as únicas áreas restritas são no restaurante e na piscina (onde há área específica reservada para eles).

Para gatos, há apenas um quarto específico, mas os cachorros podem ficar em qualquer quarto e recebem um kit (com cama e petiscos). Em ambos casos é cobrada taxa de R$150 por diária por pet e 20% do valor arrecadado por mês vai para a ONG Aspa Itu.

Club Med Lake Paradise - Mogi das Cruzes

“Um lugar no qual a correria do dia a dia fica de lado para dar espaço ao descanso e a bons momentos em família. Este é o espírito do resort”. É assim que os funcionários do Club Med Lake Paradise se apresentam.

Localizado em Mogi das Cruzes, há uma hora e meia de São Paulo, o grande destaque do Lake Paradise é justamente o lago da represa Taiaçupeba. Durante a estadia, aliás, os hóspedes podem praticar vela, stand up paddle, passeios de catamarã e caiaque nele, sem custos adicionais.

Para aqueles que preferem as atividades terrestres, o golf e o beach tennis se destacam para os fãs de esporte. Mas é possível fazer aulas coletivas de trapézio voador, para fazer acrobacias aéreas ou ainda alugar uma bicicleta para um passeio ao redor do lago (custo extra). O relaxamento completo é garantido também com serviços de spa (com opções de serviços pagas à parte).

A represa de Taiaçupeba é um dos símbolos do Club Med Lake Paradise Foto: Divulgação/Club Med Lake Paradise

Para as crianças de 4 a 10 anos, o Mini Club é o lugar. Os mais velhos, de 11 a 17 anos vão para o Junior Club Med. Em ambos, os monitores garantem atividades criativas, esportivas e artísticas das 09h30 às 17h30 e das 19h30 às 21h30. Há, ainda, o “Club Med Baby Welcome”, kit para bebês de 0 a 2 anos, com todo o material necessário: berço, colchonete troca fraldas, banheira, carrinhos de bebê emergenciais, fraldários nas áreas comuns, além de alimentação e mobiliário adaptados.

O resort não é pet friendly, e só permite a entrada de cães guias.

Casa Grande Hotel Resort & Spa - Guarujá

Se quiser aproveitar que o inverno não veio tão frio este ano, vale a pena conferir o Casa Grande Hotel Resort & Spa. Na Praia da Enseada, no Guarujá, ele é um resort cinco estrelas que oferece opções de passeio nas praias do Guarujá em parceria com a Viva Enjoy (a partir de R$ 300): de passeios náuticos até mergulhos com tubarões. Há ainda aluguel de caiaques e veleiros, caminhadas por trilhas e rapel.

Para quem quer aproveitar um dia na praia, o Beach Club do espaço é inspirado em clubes de Mykonos, Saint Tropez e Ibiza, com drinques e aperitivos exclusivos. São seis restaurantes, que oferecem sabores dos clássicos temperos brasileiros às particularidades da culinária tailandesa (só o café da manhã está incluso na diária). As refeições nos demais restaurantes são todas pagas à parte.

Para o lazer dos pequenos, os destaques são a Casa da Criança - complexo com programação diária e sem pausa, com atividades lúdicas e brincadeiras ao ar livre para crianças de todas as idades -, e o Sport Center, espaço com parede de escalada, salão de jogos, tirolesa, simuladores de salto de paraquedas e mini-Fórmula 1. O complexo também é aberto para visitantes não hospedados, sendo apenas cobrado o valor das atrações.

Que tal aproveitar a praia da Enseada, no Guarujá de maneira vip? Foto: Agência In House Tavares de Almeida

Já os adultos conseguem aproveitar as piscinas climatizadas, as quadras de jogos, o spa ou, até o fim de setembro, o Festival do Fondue. No cardápio, além de camarão e palmito, destacam-se o chinoise de carne e o tradicional fondue de queijo. O hotel oferece serviço de baby-sitter para crianças.

“Algo diferencial do nosso resort é a Campanha Anos Dourados, lançada em junho, que oferece descontos especiais exclusiva para 50+”, diz Sergio Souza, diretor comercial do Casa Grande. “O hotel oferece programação exclusiva voltada para esse público como: aulas de dança, hidroginástica, ioga na praia, aulas de culinária, bingo, aulas de alongamento e até personal player para carteado”, diz.

Caso o visitante queira ter a experiência de apenas um dia, é possível garantir o Day Use por R$854,38.

Serviços

Mavsa Resort

Valor: Diárias a partir de R$ 3.306 (a depender da temporada e dia da semana, com desconto progressivo conforme a quantidade de diárias). Valor válido para casal + duas crianças até 12 anos no mesmo apartamento que os pais.

Endereço: Av. 3 de Maio, 2500 - Cesário Lange

Condições Pet-Friendly: O espaço aceita cães com até 10kgs, somente nas áreas de chalé (que tem diárias a partir de R$ 4.399), além de taxa de R$ 497 por dia.

Mais informações: www.mavsaresort.com.br/

Novotel Itu

Valor: Diárias: a partir R$1500 (a depender da temporada e dia da semana, com desconto progressivo conforme a quantidade de diárias). Valor válido para duas diárias em quarto de casal + duas crianças até 12 anos no mesmo apartamento que os pais.

Estacionamento pago à parte: R$ 45 por diária

Endereço: Al. São Paulo Golf Number - Itu

Mais informações: www.instagram.com/novotel.itu/

Casa Grande Hotel Resort & Spa

Valor: Diárias a partir de R$1.010 por quarto (que abriga um casal). Crianças de até 12 anos não pagam.

Endereço: Av. Miguel Estefno, 1001 - Enseada, Guarujá

Horário Sport Center : de terça a domingo das 16h às 23h

Condições Pet-Friendly: O hotel recebe somente cachorros de até 10kgs. Higiene, limpeza e alimentação são de total responsabilidade do hóspede - concordado em termo de responsabilidade - e taxa da estadia diária de R$ 400.

Mais informações: www.casagrandehotel.com.br/

Club Med Lake Paradise

Valor: Diárias a partir de R$ 4344 (a depender da temporada e dia da semana). Valor válido para duas diárias em quarto de casal + duas crianças até 12 anos no mesmo apartamento que os pais.

Estacionamento pago a parte: R$ 42 por diária

Endereço: Rod. Eng. Cândido do Rego Chaves, 4500 - Mogi das Cruzes

Mais informações: www.clubmed.com.br/lake-paradise