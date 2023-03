Vídeo: Elevador com 11 pessoas despenca em Maceió e deixa três feridos; veja dicas de segurança

Um elevador com 11 pessoas despencou em um prédio no bairro Mangabeiras, em Maceió, Alagoas, na tarde de domingo, 19. Ao menos três pessoas ficaram levemente feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento no local.

Conforme mostraram as imagens da câmera de segurança, todos entraram no equipamento no mesmo andar e, aparentemente, há pouco espaço para a quantidade de pessoas. Ao chegar no térreo, o elevador caiu até o subsolo.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que a capacidade do equipamento era para oito passageiros, mas a reportagem não conseguiu confirmar a informação com os Bombeiros. A Prefeitura de Maceió afirmou, em nota, que não foi acionada para a ocorrência.

Elevador com 11 pessoas despenca em prédio de Maceió. Foto: Reprodução/Twitter/@blogricaantunes

Respeite o limite de capacidade do elevador para evitar acidentes

Além de observar qual a capacidade máxima de passageiros dentro do elevador, os usuários devem também estar atentos se o equipamento está parado corretamente no andar. “É fundamental respeitar os limites de operação do elevador. A pessoa deve atentar-se para a carga máxima de ocupantes e verificar se o elevador se encontra parado no andar, ou seja, se está no mesmo nível do andar”, afirma o capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Caso observe qualquer anormalidade na operação, é importante que os responsáveis sejam imediatamente comunicados. “Os responsáveis também devem estar atentos com relação à programação das manutenções que devem ser realizadas para manter o bom funcionamento do elevador”, disse ainda o capitão Elias.

Além de revisão preventiva mensal do elevador, com empresa de confiança contratada (com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), é necessário que, ao menos uma vez por ano, seja feita uma vistoria completa.

Confira a seguir orientações do Corpo de Bombeiros de Alagoas:

O que você não deve fazer:

Puxar a porta do pavimento sem a presença da cabine no andar

Apressar o fechamento das portas

Apertar várias vezes o botão de chamada

Chamar vários elevadores ao mesmo tempo

Fumar dentro do elevador

Fazer movimentos bruscos dentro do elevador

Lotar o elevador com o peso acima do permitido

Bloquear o fechamento das portas com objetos

Usar o elevador caso esteja chovendo muito, com raios e ventanias

As crianças também devem usar o elevador com segurança. Elas não devem:

Acionar os botões desnecessariamente

Dar pulos ou fazer movimentos bruscos dentro da cabine

Colocar as mãos na porta

Entrar primeiro no elevador, assim que a porta se abre

Em caso de incêndio:

Não utilize os elevadores

O abandono do edifício deve ser feito pelas escadas

Se o elevador parar entre andares, os ocupantes devem:

Manter a calma, pois o perigo não é iminente

Acionar o botão de alarme e/ou utilizar o interfone para pedir ajuda

Antes de realizar qualquer procedimento, ligue 193 e acione o Corpo de Bombeiros.

