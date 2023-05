A revolução causada pela vida e obra de Rita Lee

Nesta terça-feira, 09, uma das maiores artistas da da nossa história deixou essa vida para viver na eternidade. Rita Lee morreu aos 75 anos, depois de uma batalha contra o câncer de pulmão. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, hoje, das 10h às 17h.

Rita Lee é considerada a rainha do rock brasileiro, e não apenas isso, é uma das maiores cantoras e compositoras da música brasileira. Tudo começou a partir da mistura do rock psicodélico com o tropicalismo, com aquela que seria uma das bandas mais reverenciadas mundo afora: Os Mutantes.

Depois viria a fase com o Tutti Frutti, ainda mais apegada ao rock, para então celebrar a música a partir do encontro com seu parceiro de vida, Roberto de Carvalho. A dupla produziu grandes sucessos do pop-rock nacional, como "Mania de Você", "Chega mais" e "Doce Vampiro". Eclética, a cantora passeou por todos os estilos musicais e fez grandes parcerias ao longo da carreira. Entre elas, Cássia Eller, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Roberto Carlos, entre outros.

Rita Lee nunca escondeu seus problemas do grande público. Em 2016, ela lançou "Rita Lee: uma autobiografia". Uma das revelações do livro foi sobre um abuso sexual que sofreu aos seis anos de idade por um técnico que foi consertar uma máquina de costura de sua mãe em casa.

O feminismo sempre foi um dos temas mais abordados nas canções de Rita Lee, que sempre buscou expor a realidade das mulheres brasileiras. Suas letras que tratam sobre igualdade de gênero, liberdade sexual e empoderamento feminino influenciaram mulheres por gerações.

No 'Estadão Notícias' de hoje vamos conversar sobre a vida e a carreira de Rita Lee, com o repórter e crítico musical do 'Caderno 2' do Estadão, Julio Maria.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi