Conteúdo patrocinado: #01 Mackenzie foca em parcerias e incentiva o desenvolvimento das soft skills

As oportunidades e vantagens de cursar a graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie são temas do segundo episódio desta série de podcasts produzida pelo Estadão Blue Studio, em parceria com a instituição.

Neste episódio, a jornalista Barbara Guerra conversa com Wallace Sabaini, pró-reitor de controle acadêmico da universidade. Entre as questões abordadas estão as parcerias, o incentivo à participação em estágios e grupos de iniciação científica, além do desenvolvimento de soft skills.

Quer saber mais? Ouça!