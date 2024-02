Conteúdo Patrocinado: Start Anglo Bilingual School une ensino bilíngue com ensino de alta performance

Atento a essa demanda, o Grupo Somos apresenta a Start Anglo Bilingual School, uma iniciativa que une a reputação do Anglo, com mais de 70 anos de tradição, ao bilinguismo. Com isso, a empresa abre caminhos para que escolas adotem o modelo de ensino de combinar tradição e inovação na construção de um currículo bilíngue e de alta performance.

Neste podcast, produzido pelo Estadão Blue Studio em parceria com o Grupo Somos, a jornalista Mafê Luvizotto conversa com Guilherme Melega, CEO da Somos Educação, e com Juliana Diniz, diretora de Negócios da Start Anglo Bilingual School, sobre a importância da educação bilíngue, oportunidades de negócio e também sobre o papel social do grupo para o setor.

Ouça!