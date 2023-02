'Notícia No Seu Tempo': Brasil e Argentina querem criar moeda sul-americana

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (23/01/2023):

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Alberto Fernández, da Argentina, querem criar uma moeda comum sul-americana para transações comerciais e financeiras. O anúncio foi feito ontem em artigo no jornal argentino Perfil, na véspera do encontro bilateral de presidentes. O objetivo com a "sur" - nome sugerido pelo Brasil para a nova moeda - não é deixar de usar o real e o peso argentino, mas criar uma moeda comum para transações comerciais sem depender do dólar.

E mais:

Política: Motociatas de Bolsonaro custavam R$ 100 mil, apontam notas

Economia: Regra extinta por Haddad multiplicou no Carf decisões pró-contribuinte

Metrópole: Brumadinho ainda busca três vítimas quatro anos após tragédia

Internacional: Atirador mata 10 em clube de dança após festa do ano-novo chinês

Caderno 2: Filme 'Tár' usa música para tratar de poder e assédio