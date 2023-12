'Notícia No Seu Tempo': EUA fazem manobra militar com a Guiana na região que a Venezuela tenta anexar

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (08/12/2023):

Um dia após Georgetown pedir apoio americano contra a Venezuela, os EUA fizeram ontem exercícios militares aéreos em conjunto com a Guiana na região do Essequibo. A embaixada americana em Georgetown disse que as manobras eram "operações de rotina" para "fortalecer a cooperação regional". Segundo analistas, porém, a movimentação está diretamente ligada à ameaça do ditador venezuelano Nicolás Maduro de anexar a região, rica em petróleo e que corresponde a 70% do território guianense. Ontem, ao final da cúpula do Mercosul, no Rio, países do bloco emitiram um comunicado expressando "profunda preocupação com a elevação das tensões" no Essequibo. A declaração conjunta menciona "ações unilaterais que devem ser evitadas".

E mais:

Economia: Relator da LDO rejeita teto para bloqueio de despesas

Metrópole: Um de cada 3 com mais de 50 anos tem dor crônica; 1/3 deles usa opioides

Política: Documento do PT faz crítica a poder do Centrão e 'austericídio' fiscal no governo

Esportes: Justiça destitui presidente da CBF, nomeia interventor e manda fazer eleição

Caderno 2: SP volta a respirar Paul McCartney