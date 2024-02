'Notícia No Seu Tempo': Importação dispara e indústria apela por proteção comercial

As importações alcançaram participação inédita no mercado industrial do País em, pelo menos, 20 anos e provocaram uma corrida das empresas ao governo por medidas de defesa comercial. Desde o ano passado, 60 pedidos chegaram ao Departamento de Defesa Comercial (Decom), a porta de entrada desses processos na Secretaria de Comércio Exterior (Secex). As petições têm como objetivo a abertura de investigações sobre práticas desleais de comércio ou a prorrogação de medidas (que têm prazos de vigência determinados) contra concorrentes no exterior. Quando essas investigações terminam com a conclusão de que um produto está entrando no Brasil com preços abaixo do normal, o que caracteriza um dumping, ou com subsídios sujeitos a medidas compensatórias, o governo aplica uma tarifa extra para proteger a produção nacional.

E mais:

Política: Coronel alvo de investigação sobre golpe volta ao Brasil e é preso

Metrópole: País bate recorde de queixas de imagens de abuso infantil na internet, diz ONG