'Notícia No Seu Tempo': Operação da PF contra mentores do 8/1 atinge primeiro alvo no Congresso

Pela primeira vez, uma ação da Polícia Federal sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 atingiu um membro do Congresso. O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) foi alvo da 24.ª fase da Operação Lesa Pátria, contra "pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e o início do ano 2023 no interior do Rio de Janeiro". Jordy, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), teve o gabinete na Câmara e a casa vasculhados. A PF resgatou mensagens de WhatsApp enviadas em 1.º de novembro de 2022 ao deputado para justificar os pedidos de busca, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Nas mensagens interceptadas, Jordy conversa com um suspeito de organizar bloqueios de estradas logo após as eleições presidenciais. Deputado afirmou não conhecer ninguém que esteve no 8 de Janeiro e que a PF "faz uma diligência, uma busca e apreensão, buscando encontrar alguma outra coisa".

E mais:

Metrópole: Maior plano de saúde é investigado por se recusar a cumprir liminares

Economia: Obra na refinaria Abreu e Lima vai custar até R$ 8 bi, prevê Petrobras