'Notícia No Seu Tempo': Petrobras vai ao Cade para não privatizar mais refinarias

A Petrobras pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a revisão de todos os acordos para venda de refinarias firmados no primeiro ano da gestão Bolsonaro. Em junho de 2019, a estatal firmou com o Cade um Termo de Compromisso de Cessação e se comprometeu a vender oito de suas 13 refinarias para reduzir a participação de 98% que detinha no setor. Das oito refinarias ofertadas, apenas uma de grande porte foi vendida, a Rlam, na Bahia - hoje, Refinaria de Mataripe. Uma outra, a Lubnor, no Ceará, chegou a ser vendida em 2022 por US$ 34 milhões, mas não foi entregue. Agora, no pedido feito ao Cade, a Petrobras citou seu plano de investimentos 2024-2028, que prevê desembolsos em refino, transporte e comercialização, e disse que isso será feito de forma "competitiva e segura".

Metrópole: Hesitação de Lula sobre petróleo no Amazonas ofusca esforço na COP

Política: Imprensa pode ser punida por indícios de falsidade em entrevistas, define STF

Economia: Senado aprova taxação de fundos offshore e exclusivos

Internacional: Milei confirma aliado de Macri como ministro da Economia da Argentina

Caderno 2: Projeto do Sesc traz show de Adoniran Barbosa em 1980