Prêmio Mobilidade: A transformação dos caminhões com as novas regras ambientais

Neste episódio, vamos destacar os pesos pesados que foram destaques no prêmio BYD Mobilidade Estadão. O mercado brasileiro de caminhões está sendo marcado por grandes transformações em 2023, entre elas uma mudança da legislação de controle de emissões. Juntamente com essas mudanças, que demandaram a adoção de sistemas mais complexos, sobretudo eletrônicos, os caminhões também ficaram mais equipados. Com isso, as emissões de poluentes também são muito menores. Confira tudo o que rolou na premiação neste podcast apresentado por Gustavo Lopes.

Você pode conhecer todos os vencedores em mobilidade.estadao.com.br