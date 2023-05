Até quando vai o frio em SP e no resto do Brasil? Veja previsão

Com temperatura oscilando nesta segunda-feira, 15, com mínima de 11ºC na cidade de São Paulo, a semana começou com formação de neblina, nevoeiro e marcas recordes de frio para o ano. A capital paulista permanece em estado de atenção para baixas temperaturas, decretado pela Defesa Civil Municipal, desde às 11 horas da manhã da última quinta-feira, 11.

Desde então, com a chegada de uma massa de ar de origem polar, a previsão do tempo tem alertado para a chegada de madrugadas e manhãs mais geladas na capital paulista. Enquanto o frio e o tempo seco atingem o Sudeste, o Sul, e o Centro-Oeste, as pancadas de chuva são observadas no Nordeste e Norte do País.

São Paulo

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, anteriormente a madrugada mais fria havia sido registrada no feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, com 11,3°C de média na cidade e valor absoluto de 5,6°C na região de Parelheiros, no extremo sul da capital paulista. As estações meteorológicas do município indicam que os valores absolutos não atingiram valores recordes, já que a menor temperatura foi de 8,6°C na região de Perus, na zona norte.

No decorrer do dia, o sol retornou entre nuvens, diminuindo a sensação de frio e favorecendo a gradativa a elevação da temperatura, que deve ter máxima de 23ºC nesta segunda-feira. “No fim do dia, a nebulosidade volta a aumentar com a entrada da brisa marítima, entretanto não há condições de chuva para a Grande São Paulo”, afirma o CGE.

No domingo, 14, dia das Mães, a cidade de São Paulo amanheceu com uma temperatura média de 12ºC, segundo o CGE. A mínima chegou a 6,4ºC na Capela do Socorro, no extremo sul paulistano, que já havia registrado temperatura abaixo dos 10ºC no sábado, 13.

No País, a menor temperatura registrada por estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi de 1,6ºC em General Carneiro, no Paraná, que também foi a cidade mais fria no sábado, com 0ºC. Outros 11 municípios da região Sul e um de Minas Gerais registraram temperaturas abaixo de 5ºC no domingo.

Frio permanece em São Paulo nos próximos dias

Os próximos dias devem permanecer com baixas durante as madrugadas e em gradativa elevação no decorrer do dia, quando deve ter a presença de sol entre nuvens.

Conforme o CGE, a terça-feira também começará gelada, com formação de neblina e temperatura mínima em torno dos 12°C. “No decorrer do dia o sol favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 24°C”, projeta o CGE. Não há previsão de chuva.

A terça-feira, 16, ainda deve começar gelada, com formação de neblina e mínimas em torno dos 12°C. No decorrer do dia o sol favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 24°C e índices de umidade atingindo valores próximos aos 30%. Não há previsão de chuva.

Na quarta-feira, 17, o sol aparece entre nuvens com temperatura gradativa em elevação ao longo do dia, ficando entre 12ºC e 23ºC. Também não há condição para a presença de chuva.

Com a previsão de frio mais intenso, desde a sexta-feira passada, 12, a Prefeitura de São Paulo instalou dez tendas de atendimento para pessoas em situação de rua em todas as regiões da cidade. “Cabe ressaltar que, por meio da central 156 (ligação gratuita), a população pode ajudar as pessoas em situação de rua solicitando uma abordagem social. O serviço funciona 24 horas por dia e a solicitação pode ser anônima”, afirmou a prefeitura.

Previsão em São Paulo, segundo o CGE:

Segunda-feira: 11ºC e 23ºC

Terça-feira: 12ºC e 24ºC

Quarta-feira: 12ºC e 23ºC

Ar frio de origem polar permanece sobre o centro-sul do País

O ar frio de origem polar que se espalhou sobre o centro-sul do Brasil desde o fim da semana passada deve permanecer até pelo menos a próxima quarta-feira, 17. Conforme a Climatempo, as baixas temperaturas vão continuar sendo observadas durante a noite e no começo da manhã nos Estados do Sul e da região Sudeste. A região Centro-Oeste também continuará registrando madrugadas mais frias.

“O centro-sul do País tem céu aberto e sensação de frio e com temperaturas mais baixas na serra catarinense e gaúcha e no sul do Paraná, com valores abaixo dos 3°C, nesta segunda-feira. Na serra catarinense é o sexto dia seguido com termômetros marcando valores negativos, desde o dia 10 de maio”, afirmou a empresa brasileira de meteorologia.

Centro-sul do País tem céu aberto e sensação de frio e com temperaturas mais baixas na serra catarinense e gaúcha e no sul do Paraná, com valores abaixo dos 3°C, nesta segunda-feira. Foto: Divulgação/Marília Oliveira/Prefeitura de Urupema

Chuva no Norte e no Nordeste do Brasil

As pancadas de chuva são observadas em áreas do norte ao leste do Amazonas, no sudoeste, centro e nordeste do Pará, no sul e norte de Roraima, no sul do Ceará, em razão de uma junção entre calor e umidade. Além de chuva moderada a forte, mas sem raios no norte do Tocantins, pelo centro noroeste do Maranhão, e chuva mais fraca na costa da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

Veja a previsão nas regiões brasileiras:

Região Sudeste

Além do frio, há formação de nevoeiro em São Paulo e no Rio de Janeiro. Possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, enquanto o tempo firme predomina nas demais regiões.

Região Sul

O sol brilha forte ao longo do dia, mas as temperaturas são baixas. Ainda há formação de nevoeiro em várias áreas da região.

Região Centro-Oeste

Céu aberto e temperaturas amenas no Mato Grosso do Sul, enquanto há variação de nuvens em grande parte do Mato Grosso e em Goiás, com previsão de pancadas isoladas de chuva na faixa norte de ambos os Estados, segundo a Climatempo.

Região Nordeste

Chuva forte e volumosa no Maranhão, Piauí e Bahia, de acordo com a Climatempo. O sol predomina no Ceará e entre o interior do Rio Grande do Norte e de Sergipe.

Região Norte

Ainda chove bastante no Amazonas e em Roraima nesta segunda-feira. Pancadas isoladas estão previstas em Tocantins e no norte de Rondônia.