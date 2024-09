Helicóptero cai em Caruaru e deixa dois mortos

Um helicóptero com três pessoas caiu na zona rural de Caruaru, no bairro Lagoa da Pedra, interior de Pernambuco (cerca de 140 quilômetros de Recife), nesta segunda-feira, 9, informou a Secretaria de Defesa Social do Estado. Dois ocupantes morreram e um foi socorrido pelo serviço de emergência. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Aeronave pegou fogo com a queda Foto: Reprodução/Redes sociais

Para realizar os primeiros socorros, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco enviou três viaturas, entre salvamento, resgate e combate a incêndio. Com a queda, a aeronave acabou pegando fogo e a corporação atuou no combate e extinção das chamas. "Uma equipe do plantão da Delegacia de Caruaru foi acionada e está no local para a realização das primeiras diligências", informou a SDS, no comunicado.

Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II), se deslocaram até o local do acidente para fazer a coleta de dados da ocorrência.

“Na coleta de dados são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, detalhou a FAB.