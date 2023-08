Helicóptero desaparecido na Amazônia: ‘Obrigado por não desistirem’, diz piloto após resgate

“Obrigado por não desistirem”, disse o piloto Josilei Albino de Freitas, 51 anos, que estava no helicóptero que desapareceu no Amapá na quarta-feira, 16. A aeronave caiu na mata fechada e só foi encontrada no sábado, 20, próxima ao Rio Iratapuru, cerca de 70 quilômetros do município de Pedra Branca - a mais de 180 km da capital, Macapá.

O helicóptero modelo Colibri foi contratado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Amapá e Norte do Pará. Ele deixou a aldeia Maritepu, no Pará, com destino a Macapá, na última quarta-feira, por volta das 12h. Ao se deparar com condições climáticas ruins, o helicóptero perdeu o contato. Os outros dois tripulantes, o engenheiro, José Francisco Pereira, 67 anos, e o mecânico, Gabriel Assis, 35 anos, também foram encontrados com vida.

“Obrigado por todo o apoio, a todos que não desistiram, por toda a gentileza e presteza dos órgãos do governo local, da Força Aérea, e dos grupos de resgate aéreos do Amapá e do Pará, que a gente conseguiu contato, conseguimos ter todo mundo com vida”, disse o piloto ao portal de notícias do governo estadual.

“Pousar um helicóptero com pane é complicado, numa selva dessa ainda mais difícil, mas estão todos com vida e bem de saúde”, completou.

Samu atende um dos tripulantes de helicóptero desaparecido na Região do Parque de Tumucumaque no Amapá Foto: Maksuel Martis/Governo Estadual do Amapá

O governo informou que os tripulantes desembarcaram no aeroporto internacional de Macapá, por volta das 14h30 deste sábado, 19, onde foram recepcionados pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, José Neto, e por equipes médicas.

Eles foram encaminhados para o Hospital de Emergência (HE) de Macapá. Os três ficarão internados em observação nos próximos dias. Segundo o boletim médico, nenhum dos pacientes apresentou qualquer fratura, mas todos estão com quadros de moderado a leve de desidratação.