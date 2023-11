A queda do Muro de Berlim em 1989: festa e marretas

Com uma grande foto de um jovem com um martelo golpeando o Muro de Berlim, o Jornal da Tarde noticiou um dos grandes acontecimentos históricos do Século 20: “Festa e marretas no fim do muro”, informava o título inserido na imagem da capa do Jornal da Tarde de 11 de novembro de 1989.

A passagem entre os dois lados foi liberada dois dias antes, e logo em seguida começaram as festas e pequenas destruições de trechos de um dos símbolos da Guerra Fria.

Jornal da Tarde - 11 de novembro de 1989

Capa do Jornal da Tarde de 11 de novembro de 1989 sobre a queda do Muro de Berlim. Foto: Acervo Estadão

“Vários trechos do Muro de Berlim foram derrubados ontem, para abrir novos pontos de passagem entre o Leste e o Oeste da cidade. Não se sabe qual será o destino do Muro, mas artistas já se opõem à derrubada porque querem que ele seja um monumento à vergonha. Centenas de berlinenses fizeram ontem festa com champanha e música sobre o Muro. N Bulgária, caiu o mais antigo governante comunista”, informava a legenda da foto.

Os outros destaques da capa naquele dia eram as eleições presidenciais e o centenário da Proclamação da República, que seria comemorado em alguns dias.

Jornal da Tarde

Por 46 anos [de 4 de janeiro de 1966 a 31 de outubro de 2012] o Jornal da Tarde deixou sua marca na imprensa brasileira. Neste blog são mostradas algumas das capas e páginas marcantes dessa publicação do Grupo Estado que protagonizou uma história de inovações gráficas e de linguagem no jornalismo. Um exemplo é a histórica capa do menino chorando após a derrota da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1982, na Espanha.