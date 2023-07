Como as redes sociais podem diminuir a quantidade de filhos

Anúncios de "host clubs" em Tóquio, onde homens bonitos são pagos para entreter mulheres - Foto: Dick Thomas Johnson/Creative Commons

Os primeiros resultados do Censo 2022, divulgados na semana passada, indicam que os brasileiros estão tendo cada vez menos filhos. Causas para essa queda na taxa de fecundidade há muito conhecidos, como o custo de vida e a ascensão profissional das mulheres, ganham ainda mais relevância. Mas há um aspecto que o IBGE não mede e que pode estar contribuindo cada vez mais para esse quadro: as mudanças comportamentais promovidas pelas redes sociais.

Para essa análise, considero bebês nascidos em relacionamentos estáveis de qualquer tipo. Se os últimos diminuírem, teremos menos bebês. E aí entram as plataformas digitais.

Redes de vídeos curtos, especialmente o TikTok, estão alterando não apenas a maneira como consumimos conteúdo, mas também como trabalhamos, estudamos, compramos, nos divertimos e nos relacionamos. Não é um exagero: um bombardeio infinito com estímulos visuais apelativos e vazios está criando uma geração impaciente e avessa a compromissos, que espera que tudo siga esse padrão.

Mas relacionamentos, mesmo um simples namoro, exigem tempo, paciência, resiliência e dedicação. E no final ainda podem dar errado!

Há muitos anos, me disseram que "a paixão é uma armadilha da natureza para procriarmos". Vendo os números do Censo, essa frase faz ainda mais sentido: se as pessoas não mais tiverem paciência nem para a paixão, teremos mesmo menos crianças no mundo.

Nos últimos 12 anos, o crescimento médio anual da população brasileira foi de 0,52%, o primeiro abaixo de 1% desde que o levantamento começou a ser feito no país, em 1872. O número médio de filhos por mulher, que era de 6,28 em 1960 e 1,90 em 2010, agora gira em torno de 1,75.

Naturalmente esse quadro de diminuição no crescimento populacional não se observa apenas no Brasil. A situação é dramática no Japão, onde nasceram 770 mil pessoas no ano passado, frente a 1,5 milhão de mortes. O governo japonês estima que a população caia dos atuais 125 milhões para 87 milhões em 2070, com a metade sendo idosos. Por lá, 27% das mulheres até 50 anos nunca tiveram filhos, país onde esse índice é mais alto.

Nenhuma economia resiste a padrões como esses. Por isso, o governo japonês está incentivando fortemente que famílias tenham mais filhos, dando dinheiro para quem fizer isso, mais educação (para que as pessoas tenham melhores salários) e promovendo igualdade entre os gêneros no ambiente de trabalho.

Mas a "geração TikTok" resiste, valorizando sua "solteirice". O mercado e as plataformas digitais oferecem o apoio que precisam. Em Tóquio, por exemplo, já há mais de 3.000 "host clubs", ambientes em que homens bonitos são pagos para oferecer uma conversa agradável e tratar bem mulheres que querem escapar das "complicações" de um relacionamento ou só fugir da rotina, sem compromissos.

O sexo não é o objetivo desse tipo de estabelecimento (apesar de que pode acontecer), mas, para isso, há aplicativos como o Tinder. Graças a eles, cresce a quantidade de pessoas que chegam a ter vários parceiros sexuais em um único dia.

Todos esses recursos podem até suprir necessidades sexuais e de companhia das pessoas, mas recaímos no problema original: nada disso gera bebês.

"Facilidades" do mundo moderno

As plataformas digitais nos oferecem facilidades que seriam verdadeiros superpoderes até bem pouco tempo atrás. Fazemos muito mais e (na maioria das vezes) melhor do que nós mesmos fazíamos há 20 anos. Basta pensar que o primeiro iPhone só veio ao mundo em 2007!

Somos seres gregários, e a linguagem é a nossa ferramenta mais fabulosa de construção. Agora esses microconteúdos subvertem a estrutura narrativa que aprendemos ainda na escola, de que a construção de uma ideia precisa de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. As redes sociais já desprezavam a primeira e a última, mas agora nem o "miolo" se salva.

Como a linguagem está em nossa essência, esse movimento impacta tudo que fazemos, inclusive os relacionamentos. Isso explica, ainda que parcialmente, a dificuldade de os adolescentes atuais namorarem.

É inevitável pensar no "Amor Líquido", de Zygmunt Bauman (editora Zahar, 2004). Para o filósofo e sociólogo polonês, a redução na qualidade das relações é compensada por uma quantidade enorme de parceiros. A relação social como uma responsabilidade mútua dá lugar ao que chamou de "conexão". Para ele, o grande apelo desses sistemas é a facilidade de esquecer o outro, de se "desconectar": troca-se, sem remorso, parceiros que deixam de ser "interessantes" por outros "melhores".

Mas, para Bauman, apenas quando nos damos conta de que nossa voz é ouvida e de que nossa presença é sentida, entendemos que somos únicos e dignos de amor. Precisamos do outro em um contato de qualidade para nos fazer perceber isso, mas, se estamos perdendo essa comunicação essencial, nunca sentiremos o outro.

As redes sociais sabem disso e, ainda assim, debaixo de um verniz de bom-mocismo cada vez mais gasto, continuam empurrando recursos para nos manter "engajados" (ou "viciados?) em suas plataformas. Se existisse alguma dúvida disso, os "Facebook Papers", escândalo em que Frances Haugen expôs milhares de documentos internos da empresa em 2021, deveria ter acabado com ela. A ex-gerente de integridade cívica do Facebook mostrou que o a empresa tinha consciência dos males que causava até à saúde mental dos usuários, mas não fazia nada que atrapalhasse seus negócios.

É simplesmente impossível viver sem os recursos digitais hoje. Isso não quer dizer que podemos abrir mão de nosso livre-arbítrio e de nossas capacidades cognitivas de interagir com o mundo em toda a sua profundidade e complexidade. As redes sociais achatam o que nos rodeia, deixando tudo meio igual e desinteressante. E isso definitivamente não nos favorece.

Citando Bauman, "amar é contribuir para o mundo, cada contribuição sendo o traço vivo do eu que ama." E continua: "no amor, o eu é, pedaço por pedaço, transplantado para o mundo."

Precisamos recuperar as rédeas de nossas vidas, até mesmo para -quem diria?- nos relacionarmos e termos filhos.