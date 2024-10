Relembre o caso do Maníaco do Parque, tema de filme que estreia no Brasil

Ele foi condenado à prisão pela morte de sete mulheres e pelo estupro de mais uma dezena. Sua pena chegou a 268 anos.

Publicação feita pelo Estadão em 10 de agosto de 1998 destacou um dos depoimentos feito por Pereira ao delegado Sérgio Alves, em um dos inquéritos que apurava uma das mortes. O criminoso citou que não tinha dificuldade para convercer as jovens a acompanhá-lo até as matas do Parque do Estado, na zona sul de São Paulo. Levou algumas de moto e outras foram de transporte público. Algumas conseguiram escapar dele.