Milicianos e traficantes disputam à bala o domínio de bairros da zona oeste do Rio de Janeiro

RIO - Uma disputa entre milicianos e traficantes assusta moradores de bairros da zona oeste do Rio há dez dias. Os tiroteios se tornaram frequentes, e criminosos anunciam toque de recolher à noite, compelindo moradores a não sair de casa. Segundo informações colhidas pela Polícia, o Comando Vermelho (CV), principal facção criminosa do Rio, tenta expulsar milicianos e passar a controlar o tráfico de drogas em bairros da região, onde a milícia surgiu, há décadas.

A Polícia Militar tem realizado operações para tentar prender os dois grupos de criminosos. Nesta quarta-feira, 25, os agentes de segurança atuaram em dois bairros da região: Cidade de Deus e Morro do Banco. Quatro pessoas foram presas e armas e drogas, apreendidas.

O CV controla a Cidade de Deus, e a partir da área busca ocupar um bairro vizinho, a Gardênia Azul, segundo a PM. Em dezembro, a milícia que controlava a Gardênia Azul foi expulsa por uma quadrilha concorrente, também formada por milicianos. Uma das hipóteses aventadas pela polícia é a de que os milicianos expulsos tenham se unido ao CV para retomar a área. Além da Gardênia Azul, o plano dos traficantes da Cidade de Deus é expulsar a milícia que controla a favela de Rio das Pedras. Foi nessa comunidade que a milícia teve origem, no Rio , e por isso teria grande importância simbólica.

Com base na Rocinha, bairro da zona sul também dominado pelo CV, a facção estaria tentando avançar sobre outras duas áreas comandadas por milícias: Morro do Banco e Muzema. Mas as informações que chegam à polícia são variadas e desencontradas, até por estratégia dos criminosos, que fazem circular boatos para confundir a investigação. “Muitas informações falsas circulam, principalmente na internet e nas redes sociais”, afirmou a Secretaria estadual de Polícia Militar, em nota. “As Inteligências das forças de segurança estão checando todos esses dados, e os que apresentam procedência são diretamente checados.”

Tiroteios

Enquanto a polícia tenta mapear as ações dos grupos criminosos rivais, os tiroteios são frequentes. A Gardênia Azul é um bairros dos mais afetados. Moradores relatam nas redes sociais que têm receio de sair de casa mesmo durante o dia.

Segundo a PM, a corporação está com “amplo reforço” nas áreas de policiamento do 18.º Batalhão (Jacarepaguá) e do 31.º Batalhão (Recreio dos Bandeirantes). Há ainda apoio de todas as unidades do Comando de Operações Especiais (Batalhão de Operações Especiais, Batalhão de Choque, Batalhão de Ações com Cães e Grupamento Aeromóvel), além de equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom).

“Além do policiamento ostensivo, operações pontuais e direcionadas estão sendo realizadas”, afirma a PM.

Nesta quarta-feira, na comunidade Cidade de Deus, três criminosos foram presos e foram apreendidos dois fuzis, uma granada, uma pistola, um simulacro de arma de fogo, material entorpecente ainda não contabilizado, munições e uma capa de colete balístico. As equipes também retiraram barricadas instaladas nas vias por criminosos que tentam dificultar a circulação dos agentes policiais. As ocorrências foram registradas pela 32.ª DP (Taquara). No Morro do Banco, também nesta quarta-feira, equipes do Bope prenderam um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio e por associação para o tráfico. Uma pistola e um carregador foram apreendidos.