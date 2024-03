Ministério da Justiça quer PF, Receita e CGU em investigação sobre laranja em presídio de Mossoró

A solicitação é baseada na reportagem do Estadão que revelou que a R7 Facilities está em nome de um laranja que vive na periferia de Brasília e, mesmo assim, ganhou contrato para atuar dentro de presídio de segurança máxima. Dois presos ligados ao Comando Vermelho fugiram da unidade no último dia 14 e ainda não foram recapturados. Uma das suspeitas é a de que uma obra facilitou a fuga.

No ofício enviado na terça-feira, 5, o secretário da equipe do ministro Ricardo Lewandowski cita possíveis crimes de falsidade ideológica e fraude em licitação. O documento com pedido de investigação também foi endereçado ao Ministério da Gestão.