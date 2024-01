Naufrágio na Bahia: sobe para oito o número de mortos em acidente com barco

Segundo os bombeiros, o corpo da criança foi localizado próximo à Ilha de Maria Guarda. Posteriormente, por volta das 6h30, a equipe de busca localizou o outro corpo na mesma região. Ambos foram deixados sob os cuidados de DPT para demais procedimentos legais.

As buscas ainda continuam no local, de acordo com a corporação, embora em menor intensidade. Não há informação oficial se ainda há pessoas desaparecidas. “Oficialmente mais nenhum desaparecido. Estamos aguardo se alguma família reclama outro desaparecido, por isso permanecemos na região.”