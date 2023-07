Nova tirolesa a mil metros de altitude revela paisagem de cânions no Sul; veja como é

O município de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, é conhecido por sua beleza natural, com imponentes cânions que atraem turistas, principalmente nesta época do ano de férias escolares. Agora, a região oferece uma novidade para os amantes de aventura e adrenalina: a tirolesa mais alta das Américas, instalada no Cânion Fortaleza, dentro do Parque Nacional da Serra Geral.

Tirolesa propicia vista única do Cânion Fortaleza, dentro do Parque Nacional da Serra Geral Foto: Diessica Daros/Urbia Parques

Imagine a sensação de voar sobre um dos cânions mais impressionantes do Brasil, com suas paredes rochosas gigantescas. O ponto de partida da tirolesa fica no Alto do Mirante, situado a 1.099 metros de altitude em relação ao nível do mar. Já o ponto de chegada é perto do estacionamento do parque.

A tirolesa, inaugurada neste mês, conta com seis cabos de aço, de 720 metros cada, e pode ser utilizada por até três pessoas por vez. A velocidade média pode alcançar 30km/h e a experiência dura entre 5 e 10 minutos. O equipamento suporta entre 40kg e 110kg.

Tirolesa tem seis cabos de aço; velocidade média pode alcançar 30km/h Foto: Diessica Daros/Urbia Parques

Além da tirolesa, o Cânion Fortaleza oferece trilhas e mirantes que permitem apreciar a beleza da região. A mistura de aventura com contemplação da natureza é um dos principais atrativos e uma das apostas para alavancar o turismo na região.

Pesquisa divulgada semana passada pelo Sebrae em parceria com a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul revelou que quase metade das pessoas que fazem turismo no Estado são de fora.

Catarinenses (13,7%), paulistas (8,95%) e paranaenses (5,37%) são os que mais visitam o Rio Grande do Sul, de acordo com o levantamento, que mapeou o comportamento e traçou um perfil de aproximadamente 81 mil turistas que circularam por 22 municípios gaúchos, entre eles Cambará do Sul. 51,57% das pessoas que fazem turismo no Rio Grande do Sul moram no próprio Estado.

Ponto de partida é no Alto do Mirante, a mais de 1 mil metros de altitude em relação ao nível do mar Foto: Diessica Daros/Urbia Parques

Essa não é a única novidade no País entre as tirolesas que aposta na emoção para atrair turistas. No mês passado, foi inaugurada a tirolesa do Caminhos do Mar, que liga São Bernardo do Campo a Cubatão com um voo sobre a Mata Atlântica paulista. O sobrevoo passa por caminhos percorridos por Dom Pedro II e ainda proporciona vista única da Baixada Santista.

Nova tirolesa de mil metros de altitude revela paisagem de cânions no Sul; Foto: Divulgação

Com altura de 110 metros, ela faz o trajeto em 1 minuto. A velocidade pode chegar a 60 km/h, a depender do peso de quem está voando. Veja vídeo.

Serviço

Onde: Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul-RS, a cerca de 195 km de Porto Alegre. O parque é gerido pela concessionária Urbia Parques.

Horário: das 10h às 16h;

Quando: Todos os dias, exceto às terças-feiras;

Quanto: Para os cânions Itaimbezinho e Fortaleza, o ingresso custa R$ 94 por pessoa. Cada ticket inclui 3 acessos nos dois parques (Aparados da Serra e Serra Geral) em um período de até 7 dias a contar da primeira visita;

- Idosos com mais de 60 anos pagam R$ 65,00;

- Crianças menores de 5 anos são isentas;

- Guias de turismo e condutores cadastrados estão isentos;

- Moradores locais têm direito a entrada gratuita, mediante cadastro antecipado e solicitação prévia do ingresso;

Ingresso para a tirolesa: R$ 150.

Como chegar: Para conhecer os famosos cânions dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, e se aventurar na tirolesa, é preciso ir até o município de Cambará do Sul, que é a base para os passeios. Para chegar até a cidade, partindo de Porto Alegre, são cerca de 200 km passando pela BR-116 e RS-239. O tempo médio de direção é de 2h30min. Também há a opção de ir pela BR-290, conhecida como Freeway e, depois, acessar a RS-020 em direção à cidade de São José dos Ausentes. A rodovia estadual não está duplicada, e requer muita atenção, pois o estado de conservação não é dos melhores.

- De ônibus

Para quem decidir viajar em ônibus para Cambará do Sul, partindo da rodoviária de Porto Alegre, terá que ir até a cidade de São Francisco de Paula, e posteriormente fazer uma conexão, pois não há ônibus direto até a cidade. O turista irá gastar em média R$ 70 (incluindo as duas passagens, somente de ida) e a viagem dura cerca 6h.

Como se locomover em Cambará do Sul: Cambará do sul é uma cidade bem pequena e muito tranquila. Tem cerca de 6.500 moradores e o comércio se concentra na avenida principal, a Getúlio Vargas. Neste trecho da estrada, o visitante encontra agências de turismo, hotéis, restaurantes, padarias e agências bancárias. Para se locomover dentro da cidade, não há necessidade de usar automóvel, apenas para fazer os passeios aos cânions.