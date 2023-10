O que fazer em Aparecida no feriado? Além de santuário, cidade tem estátua gigante e bondinho

Embora seja a atração principal, ainda mais no feriado dedicado à Padroeira do Brasil, o Santuário Nacional não é a única atração de Aparecida, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A cidade de 33 mil habitantes deve receber cerca de 300 mil turistas no feriadão. Ao lado da programação religiosa, concentrada na gigantesca basílica principal, com capacidade para 35 mil pessoas por celebração, há outras opções de passeio para os visitantes.

A novidade é a estátua gigante de Nossa Senhora Aparecida, com 50 metros de altura, 12 metros maior que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Inaugurada no último sábado, a escultura em aço do artista plástico Gilmar Pinna, está aberta à visitação gratuita.

Ela foi montada em local de destaque na cidade, no bairro Itaguaçu, a 3 km da basílica, e pode ser vista também durante a noite, pois está iluminada. No entorno, há uma exposição de esculturas menores de Pinna retratando a vida de Jesus Cristo.

A basílica do Santuário, maior templo mariano do mundo, construído em 1955 em estilo neoclássico, tem como principal atração a própria imagem original de Nossa Senhora Aparecida, encontrada no Rio Paraíba do Sul, em 1717.

A sala de promessas e o museu também podem ser visitados. Fazem parte do conjunto o Centro de Apoio ao Romeiro, com 380 lojas e praça de alimentação, e a Passarela da Fé, com 389 metros de comprimento e até 35 de altura, ligando a Matriz Basílica ao santuário.

Marco religioso da cidade, a antiga matriz, também conhecida como Basílica Histórica, foi construída em 1745, em estilo barroco e durante mais de um século abrigou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O templo, tombado pelo patrimônio histórico estadual, foi restaurado entre 2015 e 2020.

A basílica velha recebeu personalidades como a Princesa Isabel e os ex-presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Parte da programação do dia da Padroeira, como a consagração solene e oração do Angelus, acontece nesta matriz.

O Porto Itaguaçu, no Rio Paraíba do Sul, marca o local em que a imagem da Virgem foi encontrada por pescadores. O visitante pode fazer um passeio de barco.

Outra atração é o teleférico de bondinhos, ligando a parte baixa, onde está localizado o santuário, à parte alta, onde fica a basílica velha. A torre do teleférico tem 30 metros de altura, encimada por uma cruz de 33 metros, e permite vista privilegiada da cidade. O passeio custa entre R$ 22 e R$ 44 por pessoa adulta.

O Morro do Cruzeiro, na parte alta da cidade, é um ponto de peregrinação com esculturas que representam as estações da Via Sacra. Já o Mirante das Pedras fica no caminho do porto e permite uma visão da várzea do Paraíba do Sul e da Serra da Mantiqueira. O Memorial Redentorista e o prédio do Seminário Bom Jesus, que hospedou os papas João Paulo II e Bento XVI, são outras atrações.

Programação religiosa

As atividades religiosas acontecem na Basílica Nova e na Basílica Histórica, ambas na região central da cidade.

Ao todo, serão 7 missas, a primeira às 5 horas da manhã, no altar central da basílica do santuário, com capacidade para 35 mil pessoas. Após a segunda missa, às 7 horas, haverá a celebração solene às 9, presidida pelo arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes. A expectativa cerca o sermão do arcebispo em que, tradicionalmente, são abordados temas de relevância nacional.

Ao meio-dia, acontece a tradicional Missa das Crianças, em comemoração ao dia delas. Outras celebrações se sucedem às 14 e às 16 horas. Já às 15, as atenções se voltam para a Basílica Histórica, onde haverá a consagração solene à Nossa Senhora.

No mesmo local, às 18 horas, acontece a oração do Angelus, momento de saudação e rogo à Virgem Maria. Em seguida, uma procissão solene sai em direção ao Santuário Nacional, percorrendo as ruas do centro de Aparecida, que estarão fechadas para o trânsito.

A missa de encerramento da festa da padroeira será celebrada às 20 horas, no altar central da basílica nova. Ao fim da celebração, haverá um show pirotécnico que pode ser acompanhado por fiéis e turistas do pátio externo da igreja, em frente à Nave Norte.

Os devotos que chegam a pé ou de bicicleta têm à disposição a Tenda dos Peregrinos, que funciona 24 horas, com massagens, lavagem dos pés, curativos, atendimento médico e de enfermagem, tudo gratuito.