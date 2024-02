Papa Francisco cancela compromissos deste sábado por quadro de gripe

As audiências do Papa Francisco agendadas para este sábado, 24, foram canceladas devido a questões de saúde. A Santa Sé informou, sem maiores detalhes, que graças a “uma leve gripe, em via precaucional, o Papa Francisco anulou as audiências previstas para hoje”.

Na semana passada, todos os compromissos do Pontífice foram suspensos, inclusive a Audiência Geral, devido ao período de recolhimento e oração em função da quaresma, período do ano litúrgico que antecede a Páscoa.

Santa Sé afirma que cancelamentos são por precaução Foto: Divulgação/Vaticano

A agenda seria retomada neste sábado, 24, mas foi adiada por precaução à saúde do Papa. Francisco, que tem 87 anos, já enfrenta restrições impostas por problemas físicos. Questões no joelho e no nervo ciático, por exemplo, fazem com que o Pontífice se locomova de cadeira de rodas.