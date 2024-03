Personal trainer desaparece no mar de SC: ‘Vento estava muito forte’

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina permanece em busca de Guilherme Ramires, de 28 anos, que desapareceu no mar da Praia do Campeche, em Florianópolis, no domingo, 10. Segundo a corporação, as buscas por Guilherme seguem em andamento sem atualizações sobre o paradeiro do personal trainer até a tarde desta segunda-feira.

Lays Lima, namorada do rapaz que estava no local no momento do acidente, afirma que ele estava nadando quando em determinado momento perdeu o controle e passou a ser levado pelo mar.

Ilha de Campeche, em Santa Catarina, local onde Guilherme desapareceu Foto: Leonardo Sousa/PMF

Percebi que ele não estava conseguindo voltar e chamei o guarda-vidas. Fomos atrás dele, só que o vento estava muito forte e começou a levar ele para o fundo. Nós perdemos a visão e ele está desaparecido desde então", disse a mulher em vídeo publicado no perfil do namorado. O Corpo de Bombeiros confirma a versão dada por Lays. Os militares afirmam que guarda-vidas civis voluntários entraram na água para realizar o resgate, mas, antes que alcançassem Guilherme, ele submergiu e não foi mais avistado. Além das buscas com motoaquáticas, a aeronave Águia da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) também realizou sobrevoo no local.

As buscas se estenderam durante a tarde do domingo, mas, com o anoitecer, foram encerradas pela falta de visibilidade e retomadas às 6h30 desta segunda-feira.

Nas redes sociais, Lays afirmou que continua com esperanças de que o rapaz tenha se salvado. “Estou rezando muito para acontecer um milagre. Vou continuar rezando e acreditando em qualquer esperança. Ele é forte e vai ter sobrevivido de alguma forma, em algum lugar”, disse.