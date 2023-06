O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 28, dados da população brasileira obtidos por meio do censo realizado em 2022. Os primeiros resultados mostram que o total de habitantes em território nacional superou os 203 milhões, mais de 20 vezes o registrado no primeiro censo, em 1872.

São Paulo segue como o município mais populoso do País (11,451 milhões de habitantes), seguido do Rio de Janeiro (6,211 milhões) e do Distrito Federal (2,817 milhões). A capital paulista, porém, vê seu crescimento desacelerar (aumentou só 0,15%).

Cidades mais populosas do País, segundo o IBGE

Já o Rio de Janeiro viu queda da população (-0,14%), fenômenos que também ocorreu em Fortaleza (-0,11%), Salvador (-0,84%) e Belo Horizonte (-0,21%). Das 20 cidades mais populosas, oito registraram diminuição do total de moradores.