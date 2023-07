Quais são os dez arranha-céus mais altos do Brasil? Maioria fica em Santa Catarina; veja a lista

A cidade turística Balneário Camboriú, em Santa Catarina, possui seis dos dez mais altos prédios residenciais do Brasil, conforme o ranking internacional The Skyscrapper City divulgado no site do Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), organização internacional reconhecida que certifica os arranha-céus ao redor mundo.

O One Tower, com 290 metros de altura, é o mais alto residencial do País chancelado pelo CTBUH. Em segundo e terceiro lugar, com 280,3 metros, estão a Tower 1 e a Tower 2 do Edifício Yachthouse, prédio conhecido como ‘torres gêmeas’.

Na lista também aparecem três edifícios residenciais de Itapema, município situado a 12 quilômetros de Balneário Camboriú e a 60 quilômetros de Florianópolis. Entre os dez prédios residenciais mais altos do País do ranking, também está um edifício de Goiânia, em Goiás. Alguns deles já foram entregues e outros ainda estão sendo construídos.

Veja a lista:

1) One Tower

Localizado na Avenida Atlântica, 4954, em Balneário Camboriú, o prédio residencial tem 290 metros de altura. Sua construção foi iniciada em 2015 e concluída em 2022 pela FG Empreendimentos.

O One Tower, com 290 m, é o mais alto residencial do Brasil chancelado pelo CTBUH. Foto: Luís Henrique Bueno Villanova/ via CTBUH

2) Edifício Yachthouse by Pininfarina Tower 1

Com 280,3 metros de altura, o prédio residencial está localizado na Avenida Beira Rio, também em Balneário Camboriú. No cronograma da construção consta que a proposta foi apresentada em 2012, com as obras ocorrendo entre 2014 e 2022.

3) Edifício Yachthouse by Pininfarina Tower 2

A Tower 2 do Edifício Yachthouse by Pininfarina também possui 280,3 metros de altura. Assim como a Tower 1, foi desenvolvida pela Pasqualotto & GT, empresa de edificações que, desde 2012, tem como foco principal construir edifícios verticais, com mais de 50 andares. Também leva a assinatura da empresa italiana de design Pininfarina.

Tower 1 e Tower 2 do Edifício Yachthouse, prédio conhecido como 'torres gêmeas', em Balneário Camboriú. Foto: Luís Henrique Bueno Villanova/ via CTBUH

4) Boreal Tower

Com 241 metros de altura, o prédio residencial está sendo construído na Avenida Atlântica, 684, em Balneário Camboriú, pela FG Empreendimentos. A proposta foi apresentada em 2013 e as obras tiveram início em 2019. A conclusão está prevista para 2025.

5) Infinity Coast

Também em Balneário Camboriú, o prédio residencial, com 234,8 metros de altura, está situado na Rua Julieta Lins, 114. Desenvolvido pela FG Empreendimentos, sua construção foi finalizada em 2019, sete anos após a proposta ser apresentada.

Infinity Coast Tower está situado na Rua Julieta Lins, 114, em Balneário Camboriú. Foto: Luís Henrique Bueno Villanova/ via CTBUH

6) La Rocca

Com 210 metros de altura, o edifício residencial está sendo construído na Avenida Nereu Ramos com a Rua 128, em Itapema, município situado a 12 quilômetros de Balneário Camboriú e a 60 quilômetros de Florianópolis. Conforme o cronograma de construção, a proposta foi apresentada em 2021. A obra desenvolvida pela Dallo Empreendimentos foi iniciada em 2022 e está prevista para ser finalizada em 2028.

7) Vitra by Pininfarina

Com 208,5 metros de altura, o residencial, que tem previsão de ser entregue em 2024, está situado na Avenida Brasil, em Balneário Camboriú. Está sendo desenvolvido pela Pasqualotto & GT.

8) VR Tower

Este é mais um edifício residencial localizado em Itapema. Com 208 metros de altura, o prédio está sendo construído na Avenida Nereu Ramos, 4734. Tem previsão de ser entregue em 2024 pela Nova Empreendimentos.

9) L’atelier Concept Homes

Com 195 metros de altura, o edifício residencial também está localizado em Itapema, na Rua 267,55. Segundo o cronograma da obra, a proposta foi apresentada em 2021 e a execução da obra teve início em 2022. A expectativa é que a Embraed finalize a construção em 2027.

Órion Business & Health Complex está situado na Avenida Mutirão, em Goiânia. Foto: Luís Henrique Bueno Villanova/ via CTBUH

10) Órion Business & Health Complex

Com obra finalizada em 2018, o edifício tem 191,5 metros de altura. Ele está situado na Avenida Mutirão, em Goiânia. O prédio foi desenvolvido pela FR Incorporadora.