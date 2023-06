Qual é o sotaque mais charmoso do Brasil? Pesquisa ouviu a opinião dos brasileiros

O jeito mineiro de falar, engolindo o final das palavras, como café ‘quentim’ e ‘pãozim’ de queijo, é considerado o sotaque mais charmoso do Brasil. Foi o que apontou pesquisa realizada pelo Preply, centro de pesquisas de idiomas e plataforma online de aprendizado, após ouvir 700 brasileiros de todas as regiões do País, no período de 19 a 25 de maio. O ‘mineirês’, com forte influência de referências rurais, é também o sotaque mais cativante, superando o baiano e o falar marcante do cearense.

Para os autores do estudo, as diferentes pronúncias regionais chamam a atenção dos outros brasileiros e evidenciam o charme da língua portuguesa.

Nuvem de palavras com expressões regionais brasileiras Foto: wordart.com

“Pedimos que 700 internautas de todo o País nos contassem suas impressões sobre o assunto, elegendo, das mais amigáveis à inconfundíveis, suas maneiras regionais de conversar favoritas”, afirma a Preply. Os mineiros superaram os baianos, que ficaram em segundo lugar.

Conforme a Preply, a preferência dos internautas pode estar associada à fala “cantada” dos mineiros, recorrendo a diminutivos em suas conversas, um jeito de falar ao mesmo tempo que é notado como simpático e carinhoso.

Além do sotaque, Minas encanta pela sua culinária, natureza e cidades históricas, como Diamantina (foto) Foto: Divulgação/Embratur

Já os baianos se destacaram pelo falar de forma melodiosa, acentuando as vogais, considerado um linguajar cativante. O falar paulista, meio caipira, meio metropolitano, ficou em quinto lugar nesse quesito, atrás de fluminenses e gaúchos.

Conforme a pesquisa, o Rio de Janeiro lidera lista dos sotaques que as pessoas gostariam de ter. A maioria dos internautas disse que, se pudesse escolher, falaria como os fluminenses, com direito ao uso de termos como “mermão” (meu irmão) e bróder (brother, irmão em inglês). Em seguida, na preferência por outro sotaque, estão o mineiro e o gaúcho.

Na pesquisa, os internautas responderam a cinco questões associando adjetivos à forma de falar de cada Estado, o que serviu de base para a pontuação de 0 a 10. “Se existe algo que nosso estudo comprovou é como o português falado no Brasil está longe de se limitar a uma língua uniforme”, diz a Preply.

“Às regras gramaticais aprendidas em sala de aula, somam-se uma série de gírias e jargões específicos de certos locais, bem como pronúncias variadas em cada região – fatores que tanto reforçam a identidade e senso de pertencimento dos brasileiros quanto chamam atenção de quem os ouve de fora”, conclui o centro de idiomas.

Segundo a Preply, foram utilizados para a pesquisa os oito sotaques mais citados em amostragens anteriores já realizadas pela plataforma. São sotaques falados no Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, Pernambuco e Santa Catarina. Foram ouvidos brasileiros de todas as regiões, de forma proporcional às populações, sendo 15% no Sul, 44% no Sudeste, 8% no Centro-Oeste, 8% no Norte e 25% no Nordeste.

A pesquisa envolveu também os sotaques mais marcantes, tendo prevalecido o modo de falar típico dos residentes no Rio de Janeiro, marcado pelos “s” chiados e as vogais abertas. Em pesquisas anteriores, o sotaque do Rio chegou a ser eleito duas vezes o “sotaque oficial” do Brasil. Também já estiveram na parte superior do ranking em outras pesquisas o falar do Rio Grande do Sul, carregando as últimas vogais das palavras, com a troca do pronome “tu” pelo “você”, e o sotaque paulista, puxando a letra “r”, em palavras como “porrrta”, por exemplo.

Os sotaques mais inconfundíveis do País, segundo os brasileiros*

Fluminense - 10 Baiano - 8,8 Mineiro - 7,4 Gaúcho - 6,9 Paulista - 5,8 Cearense - 4,2 Pernambucano - 3,4 Catarinense - 2,6

*classificados em uma escala de 1 a 10, sendo 10 o mais bem colocado