Quatro pessoas ficam feridas em briga durante bloco de carnaval em Copacabana, no Rio de Janeiro

Quatro pessoas ficaram feridas após se envolverem em uma briga durante um bloco de carnaval, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira, 9. O incidente aconteceu na área restrita do Bloco Banda do Lido, segundo informações da Polícia Militar do Rio.

Ocorrência foi atendida pela PM do Rio Foto: Philippe Lime/ Governo RJ