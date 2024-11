Quem era a influenciadora que morreu ao ser arrastada por enxurrada em Minas Gerais

Jhei, que tinha mais de 60 mil seguidores em redes sociais, estava com o marido na Avenida Rondon Pacheco, uma das principais da cidade, quando o veículo foi alagado. Ela saiu do carro e foi levada pela correnteza. Wallison Lima sobreviveu. Segundo a família, ele está desolado.

Ela era atuante nas redes sociais e costumava postar conteúdo de moda, cotidiano e maquiagem. Aparecia em várias publicações com diferentes looks. Em algumas delas, o marido também participava. Atualmente, o perfil da jovem conta com mais de 80 mil seguidores.