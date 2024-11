Ônibus cai em ribanceira e deixa 17 mortos e quase 30 feridos na Serra da Barriga, Alagoas

Um ônibus escolar capotou em uma ribanceira na Serra da Barriga, em União dos Palmares, interior de Alagoas, na tarde deste domingo, 24, deixando pelo menos 17 mortos, de acordo com o governo do estado. Outros 29 passageiros ficaram feridos.

Um ônibus de turismo caiu em uma ribanceira em União dos Palmares, interior de Alagoas, neste domingo Foto: Reprodução/TV Globo

PUBLICIDADE De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 16 vítimas morreram no local do acidente e outra – uma paciente gestante - foi encaminhada ao Hospital Regional da Mata, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria de Saúde havia inicialmente divulgado que eram 23 mortos, mas corrigiu a informação por volta das 20h.

A Secretaria de Comunicação (Secom) informou que o número de vítimas “infelizmente, pode sofrer alterações nesta segunda-feira, 25, quando as operações de resgate serão retomadas nas primeiras horas da manhã, devido à dificuldade de acesso ao local”.

O ônibus viajava com destino ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares, onde acontece o projeto Pôr do Sol na Serra, que oferece atrações artísticas e culturais em novembro, mês da Consciência Negra desde 2021. O projeto levava turistas, estudantes e moradores para conhecer a região.

Publicidade

O ônibus era terceirizado e prestava serviço para a prefeitura de União dos Palmares. Muitos passageiros estariam sem cinto de segurança e, por isso, teriam sido arremessados. O poder municipal informou que “todas as vistorias em dia, tendo passado por inspeção recente, realizada poucos dias antes do ocorrido”.

Testemunhas contaram que o ônibus transportava cerca de 50 pessoas, quando o motorista perdeu o controle da direção. O ônibus capotou na ribanceira na lateral da estrada. O local é de difícil acesso, com pouca iluminação. A prefeitura local divulgou nota oficial em que afirma que várias equipes do município, SAMU e Corpo de Bombeiros estão envolvidas na ocorrência.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se solidarizou com os familiares das vítimas. “Meus sentimentos a todos os familiares das vítimas envolvidas no acidente”, disse Lula na rede social X.

O governador Paulo Dantas (MDB) usou as redes sociais para informar que determinou “mobilização total do estado” e luto de três dias pelas vítimas. “Recebi com extrema tristeza a notícia da tragédia ocorrida em União dos Palmares, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas”, disse Dantas, em nota.

A Serra da Barriga é reconhecida como símbolo da luta negra contra a escravização no Brasil, pois durante quase 100 anos abrigou o maior quilombo do país, o Quilombo dos Palmares. É um parque preservado que recebe turistas do mundo.

Publicidade

O quilombo foi formado no século XVII, pelas pessoas escravizadas que conseguiram fugir dos engenhos. Sua população chegou a ter, segundo historiadores, 30 mil habitantes.

“Em um mês tão importante para todo País, da Consciência Negra, sobretudo para a região do Quilombo dos Palmares, essa tragédia nos entristece ainda mais profundamente”, escreveu Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, nas redes sociais.