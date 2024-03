Rua no Rio de Janeiro é eleita a oitava mais legal do mundo, segundo revista; confira lista completa

A Revista Time Out elaborou uma lista com as trinta ruas mais legais do mundo, com base em análise feita por especialistas da magazine. No ranking foi divulgado na quarta-feira, 13, a Rua Arnaldo Quintela, no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro, aparece na oitava colocação. O primeiro lugar ficou para a High Street, em Melbourne, na Austrália. Na segunda posição consta a Hollywood Road, em Hong Kong, seguida pela East Eleventh, em Austin, no Texas, nos Estados Unidos.

PUBLICIDADE “Em todas as ruas desta lista, há novos empreendimentos ousados e criativos em comida, bebida, vida noturna e cultura: desde bares até edifícios históricos reaproveitados, estas ruas são onde você encontrará as tendências culturais mais emocionantes de uma cidade”, acrescenta a revista. “Não faz muito tempo, a Rua Arnaldo Quintela seria uma cidade fantasma depois do expediente. Mas ao longo dos últimos anos, esta rua estabeleceu-se como um hotspot culinário, e agora dificilmente se pode mover por causa das pessoas que enchem as suas calçadas todas as noites. Antigas oficinas mecânicas se tornaram lugares aconchegantes para comer e beber”, descreve a revista ao citar também locais que valem a pena a visita na rua carioca.

A publicação cita ainda que grupos se reúnem dentro e fora de bares tradicionais como Xepa e Treme Treme. “Locais modernos como o Calma são lugares para ver e ser visto.”

Rua Arnaldo Quintela, no Rio de Janeiro é eleita a rua mais legal do mundo, segundo revista. Foto: Xepa de Beto Roma/Via Revista Time Out

Veja a lista completa a seguir:

High Street, Melbourne Hollywood Road, Hong Kong East Eleventh, Austin Guatemala Street, Buenos Aires Commerical Drive, Vancouver Jalan Petaling, Kuala Lumpur Rua da Boavista, Lisboa Rua Arnaldo Quintela, Rio de Janeiro Chazawa-dori, Tóquio Consell de Cent, Barcelona Bree Street, Cidade do Cabo Oranienstraße, Berlim Quinta Avenida, Park Slope, Nova York Ban Tad Thong, Bangkok East 3rd Street, Los Angeles Rua Sá de Noronha, Porto Gerrard Street, Londres Rua Conde Duque, Madri Bucareli, Cidade do México Rue de Belleville, Paris Rua 18, Chicago Rua Camden, Dublin Rua Foster, Sydney Songridan-gil, Seul Rua Quang An, Tay Ho, Hanói Milha Milagrosa, Miami Praça Saint-Hubert, Montreal Rua Troon, Atenas Rua Cecil, Cingapura Rua LP Leviste, Manila

High Street, em Melbourne, na Austrália, é eleita a rua mais legal do mundo, de acordo com ranking da Revista Time Out. Foto: Josie Withers/visitvictoria.com/Via Revista Time Out