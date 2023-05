BB suspende parte do Crédito Acessibilidade

Interrupção desde segunda-feira, 15, foi confirmada pela assessoria de imprensa do BB.

Uma das faixas da linha do Banco do Brasil para financiamento de tecnologia assistiva, produtos e serviços acessíveis, o BB Crédito Acessibilidade, está suspensa.

A interrupção desde segunda-feira, 15, foi confirmada pela assessoria de imprensa do BB.

O blog Vencer Limites apurou que a parada é motivada por um freio temporário no repasse de recursos pelo governo federal.

Foi interrompida a faixa específica para o empréstimo a pessoas com deficiência que têm renda mensal de até R$ 5 mil.

Questionados várias vezes sobre o repasse, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento e Orçamento não responderam.

Criada em 2012, a linha também foi interrompida em 2020, durante o governo Bolsonaro, que depois repassou R$ 5 milhões ao BB.

Na época, o Banco do Brasil esclareceu que a portaria n° 570, de 2/12/2013 (artigo 1°), prevê subvenção para equalização de taxa sobre a média de saldo diário (MSD) das operações contratadas. E que, de acordo com as projeções encaminhadas à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o aporte de R$ 5 milhões sustentaria aproximadamente seis meses de operação.

Após essa parada, não houve mais suspensão do repasse até o fim do governo anterior.