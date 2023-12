Cientistas descobrem raro sistema com seis planetas em órbita ‘perfeita’; entenda

Os astrônomos descobriram um raro sistema solar sincronizado com seis planetas que se movem como uma grande orquestra cósmica, intocada por forças externas desde seu nascimento há bilhões de anos.

A descoberta pode ajudar a explicar como surgiram os sistemas solares na galáxia Via Láctea. Este está a 100 anos-luz de distância, na constelação de Coma Berenices. Um ano-luz equivale a 9,3 trilhões de quilômetros.

Dois satélites caçadores de planetas - o Tess da Nasa e o Cheops da Agência Espacial Europeia - se uniram para as observações.

Nenhum dos planetas em perfeita sincronia está dentro da chamada zona habitável da estrela, o que significa pouca ou nenhuma probabilidade de vida, pelo menos como a conhecemos.

Imagem fornecida pela Nasa mostra representação artística do telescópio Tess. Os astrônomos descobriram seis planetas orbitando uma estrela próxima em perfeita harmonia rítmica. O sistema está a 100 anos-luz da Terra Foto: NASA via AP

“Aqui temos um alvo de ouro” para comparação, disse Adrien Leleu, da Universidade de Genebra, que fez parte de uma equipe internacional que publicou os resultados na revista Nature.

Essa estrela, conhecida como HD 110067, pode ter ainda mais planetas. Os seis encontrados até agora têm aproximadamente duas a três vezes o tamanho da Terra, mas com densidades mais próximas das dos gigantes gasosos de nosso próprio sistema solar. Suas órbitas variam de nove a 54 dias, o que os coloca mais próximos de sua estrela do que Vênus está do Sol e os torna extremamente quentes.

Como planetas gasosos, acredita-se que eles tenham núcleos sólidos feitos de rocha, metal ou gelo, envoltos por espessas camadas de hidrogênio, segundo os cientistas. São necessárias mais observações para determinar o que há em suas atmosferas.

Esse sistema solar é único porque todos os seis planetas se movem de forma semelhante a uma sinfonia perfeitamente sincronizada, disseram os cientistas. Em termos técnicos, isso é conhecido como ressonância, que é “precisa e muito ordenada”, disse o coautor Enric Palle, do Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias.

O planeta mais interno completa três órbitas para cada duas de seu vizinho mais próximo. O mesmo acontece com o segundo e o terceiro planetas mais próximos, e o terceiro e o quarto planetas mais próximos.

Os dois planetas mais externos completam uma órbita em 41 e 54,7 dias, resultando em quatro órbitas para cada três. O planeta mais interno, por sua vez, completa seis órbitas exatamente no mesmo tempo em que o mais externo completa uma.

De acordo com os cientistas, acredita-se que todos os sistemas solares, inclusive o nosso, tenham começado dessa forma. Mas, estima-se que apenas um em cada cem sistemas tenha mantido essa sincronia, e o nosso não é um deles. Planetas gigantes podem desequilibrar as coisas. O mesmo acontece com bombardeios de meteoros, encontros próximos com estrelas vizinhas e outros distúrbios.

Embora os astrônomos conheçam de 40 a 50 sistemas solares em sincronia, nenhum tem tantos planetas em um passo tão perfeito ou uma estrela tão brilhante quanto esse, disse Palle.

Hugh Osborn, da Universidade de Berna, que fazia parte da equipe, ficou “chocado e encantado” quando os períodos orbitais dos planetas desse sistema estelar chegaram perto do que os cientistas previram. “Meu queixo estava no chão”, disse ele. “Foi um momento muito bom.” / AP

