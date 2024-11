Como drones e inteligência artificial ajudaram a achar linhas misteriosas em deserto do Peru

Gravadas em um trecho árido de pampa no sul do Peru, as Linhas de Nazca são um dos mistérios mais perplexos da arqueologia.

No chão do deserto costeiro, as marcas rasas parecem simples sulcos. Mas, vistas do ar, a centenas de pés de altura, elas se transformam em trapézios, espirais e ziguezagues em alguns locais, e em beija-flores e aranhas estilizadas em outros. Há até mesmo um gato com a cauda de um peixe. Milhares de linhas saltam penhascos e atravessam ravinas sem mudar de curso; a mais longa é reta como uma bala e se estende por mais de 15 milhas.

Imagem mostra um geoglifo até então desconhecido feito pelos Nazca, uma civilização pré-inca no atual Peru. Foto: The New York Times

As vastas incisões foram trazidas à atenção do mundo em meados da década de 1920 por um cientista peruano que as avistou enquanto caminhava pelos sopés de Nazca. Na década seguinte, pilotos comerciais que passavam sobre a região revelaram a enormidade da obra de arte, que se acredita ter sido criada entre 200 a.C. e 700 d.C. por uma civilização que precedeu os Incas.

“Levou quase um século para descobrir um total de 430 geoglifos figurativos”, disse Masato Sakai, um arqueólogo da Universidade de Yamagata no Japão que estuda as linhas há 30 anos.

Sakai é o autor principal de um levantamento publicado em setembro nos Anais da Academia Nacional de Ciências, que encontrou 303 geoglifos anteriormente não mapeados em apenas seis meses, quase dobrando o número que havia sido mapeado até 2020.

Os pesquisadores usaram inteligência artificial em conjunto com drones de voo baixo que cobriram cerca de 243 milhas quadradas. Suas conclusões também forneceram insights sobre o propósito enigmático dos símbolos.

As imagens recém-descobertas — com uma média de 30 pés de largura — poderiam ter sido detectadas em voos anteriores se os pilotos soubessem onde procurar. Mas a pampa é tão imensa que “encontrar a agulha no palheiro se torna praticamente impossível sem a ajuda da automação”, disse Marcus Freitag, um físico da IBM que colaborou no projeto.

Com drones e I.A, pesquisadores conseguiram dobrar o número de geoglifos misteriosos feito pelos Nazca em questão de meses. Foto: The New York Times

Para identificar os novos geoglifos, que são menores que os exemplos anteriores, os investigadores usaram um aplicativo capaz de discernir os contornos a partir de fotografias aéreas, não importa quão tênues. “A IA conseguiu eliminar 98% das imagens,” disse Freitag. “Agora, os especialistas humanos só precisam confirmar ou rejeitar os candidatos plausíveis.”

Esses 2% sinalizados pela IA somaram 47.410 locais potenciais na planície desértica. A equipe de Sakai então examinou as fotos em alta resolução e reduziu o campo para 1.309 candidatos. “Esses foram então categorizados em três grupos com base no seu potencial, permitindo-nos prever a probabilidade de serem geoglifos reais antes de visitá-los”, disse Sakai.

Linhas têm sido ameaçadas por vandalismo ocasional, embora o sítio arqueológico esteja em uma área restrita e protegida. Foto: The New York Times

Dois anos atrás, os pesquisadores começaram a explorar os locais mais promissores a pé e com drones, acabando por “verificar em campo” 303 geoglifos. Entre as representações estavam plantas, pessoas, cobras, macacos, gatos, papagaios, lhamas e uma cena macabra de uma orca empunhando uma faca cortando a cabeça de um humano. Das novas figuras, 244 foram sugeridas pela tecnologia, enquanto as outras 59 foram identificadas durante o trabalho de campo sem a ajuda da IA.

O povo Nazca esculpiu os desenhos na terra removendo a superfície pedregosa e cor de ferrugem para expor o subsolo amarelo-acinzentado. Pouco se sabe sobre a cultura obscura, que não deixou registro escrito. Além das inscrições, praticamente tudo o que existe da civilização são peças de cerâmica e uma rede de irrigação engenhosa, ainda funcional. Os antigos geoglifos atraíram teorias que vão do religioso (eram homenagens a poderosos deuses da montanha e da fertilidade) ao ambiental (eram guias astronômicos para prever chuvas infrequentes nos Andes próximos) e fantástico (eram pistas de pouso e estacionamentos para naves alienígenas). Sakai disse que os geoglifos foram desenhados perto de rotas de peregrinação para templos, o que implica que funcionavam como espaços sagrados para rituais comunitários, e poderiam ser considerados arquitetura pública e planejada. Os geoglifos recém-descobertos estão localizados principalmente ao longo de uma rede de trilhas que se entrelaçavam pela pampa. Eles provavelmente foram feitos por indivíduos e pequenos grupos para compartilhar informações sobre rituais e criação de animais.

Publicidade

Embora o sítio arqueológico seja uma área restrita e protegida, as linhas têm sido ameaçadas por vandalismo ocasional. Em 2014, ativistas do Greenpeace deixaram pegadas perto do geoglifo colossal de um beija-flor durante um protesto destinado aos delegados das conversas sobre clima das Nações Unidas em Lima. Quatro anos depois, três geoglifos foram danificados quando um motorista de caminhão teria desviado de um pedágio ao atravessar a areia com seu veículo.

Sakai disse que as marcações em locais sujeitos a enchentes repentinas e deslizamentos de terra são particularmente vulneráveis. Quando esses geoglifos “são parcialmente destruídos pela água corrente, torna-se desafiador determinar suas formas originais”, ele disse.

Dos 1.309 candidatos originais, Sakai estima que existam pelo menos mais 500 figuras não detectadas.

“Espero que mais fatos surpreendentes surjam”, ele disse.

