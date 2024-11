O que se sabe sobre Urano pode estar completamente equivocado, aponta novo estudo

Curiosamente, enquanto a Voyager 2 voava a cerca de 50.000 milhas acima do planeta, descobriu que Urano era bastante diferente de outros mundos no sistema solar externo. Em particular, seu campo magnético protetor, conhecido como magnetosfera, estava desprovido de plasma, algo prevalente ao redor de outros planetas.

“Observamos esta magnetosfera vazia”, disse Jamie Jasinski, um físico de plasma espacial no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Seus cinturões de radiação, regiões do campo magnético do planeta que capturam partículas de alta energia, eram surpreendentemente intensos, algo que “desafia a teoria atual dos cinturões de radiação”, disse Jasinski.