Esse estudo foi feito utilizando um equipamento de ressonância magnética funcional (RMF). Ele é semelhante a um desses equipamentos de ressonância que usamos para obter imagens do corpo, mas, em vez de uma foto, ele produz um curto filme do que está ocorrendo no cérebro. E, em vez de mostrar os diferentes tecidos (ossos, músculos etc.), o filme mostra a atividade das células neuronais que compõe nosso cérebro.

Em uma pessoa normal o que esse equipamento mostra são áreas do cérebro em que os neurônios estão disparando sinais nervosos, e áreas de repouso. Em pessoas normais essas áreas ativadas e em repouso se alternam ao longo do tempo e o filminho mostra a propagação de ondas de ativação que se espalham pelo cérebro todo ou entre diferentes regiões do cérebro. Esses padrões são semelhantes entre pessoas, mas não idênticos. Eles mudam dependendo do que o cérebro está fazendo no instante em que é filmado. Por exemplo, durante as fases do sono ou quando acordado, a ressonância mostra diferentes padrões de atividade.

O experimento foi o seguinte: um grupo de 10 pessoas teve seu cérebro monitorado. Cada pessoa foi monitorada utilizando RMF, em repouso, três vezes, em dias distintos. Logo após o último monitoramento, a pessoa foi injetada com Psilocybina e seu cérebro foi monitorado diversas vezes durante as 6 horas em que estava sob efeito do alucinógeno. A pessoa foi monitorada novamente por RMF após o término do efeito e nos dias e semanas seguintes, num total de 18 monitoramentos. Esse procedimento foi repetido em cada pessoa e os filmes de antes, durante, e depois do tratamento foram comparados.

Leia também Uma revolução tecnológica para as mulheres

Os resultados mostram que as ondas de ativação que se espalham de forma coordenada antes da administração da droga simplesmente deixam de existir logo que a pessoa recebe a Psilocybina. As diversas áreas do cérebro perdem o sincronismo e funcionam de forma descoordenada.