Estimar a população de peixes nos oceanos não é fácil. Imagine que você é um criador de gado e deseja manter a população de bovinos em sua fazenda constante. Para isso, tem de definir quantos animais vai abater a cada ano.

Todo início de ano, você conta os animais que possui. Ao longo do ano, registra quantos nasceram, quantos morreram, e chega à conclusão que as 100 cabeças do início do ano se tornaram 110 no final. Aí, você entra no pasto, escolhe 10 cabeças adultas e manda para o matadouro. É um processo simples.

Mesmo que em um ano nasçam mais ou menos bezerros, você vai conseguir manter seu rebanho em 100 cabeças ao longo dos anos. A ideia da pesca sustentável funciona da mesma maneira: os órgãos que regulam a pesca calculam quanto de peixe existe em uma área, quantos peixes a área produziu, e alocam cotas de abate para as frotas pesqueiras.