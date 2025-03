Foguete decola para resgatar astronautas presos no espaço; saiba como será a operação

Depois de mais de nove meses de estada na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), dois astronautas estão mais próximos de retornarem para casa após o lançamento, nesta sexta-feira, 14, de uma missão de troca de tripulação.

Um foguete Falcon 9 com uma cápsula Crew Dragon fixada em sua parte superior decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, com uma tripulação de quatro pessoas a bordo com destino à estação orbital.

Foguete SpaceX Falcon 9 com a cápsula Crew Dragon sobe em órbita após decolar do Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida. Foto: Gregg Newton/AFP

PUBLICIDADE Inicialmente marcada para quarta-feira, a decolagem foi cancelada de última hora devido a um problema técnico no sistema de apoio em solo. Desde então, uma inspeção foi realizada e uma “bolsa de ar” provavelmente responsável pelo problema foi eliminada, informou a Nasa. Esta missão, denominada Crew-10, tem como objetivo permitir que Butch Wilmore e Suni Williams, dois astronautas norte-americanos retidos na ISS desde junho, regressem à Terra.

O retorno poderá começar na próxima quarta-feira, poucos dias após a chegada da nova tripulação, a bordo de uma nave da SpaceX – e não do Boeing Starliner que os transportou e sofreu falhas.

Os dois astronautas viram a sua estadia prolongada devido a problemas detectados no sistema de propulsão do foguetão. Essas falhas levaram a Nasa a decidir enviar a espaçonave Boeing vazia e trazer de volta os dois astronautas com a empresa SpaceX do bilionário Elon Musk.

Essa missão tomou recentemente um rumo político com o regresso ao poder do presidente Donald Trump, que acusou o seu antecessor Joe Biden de ter “abandonado” deliberadamente os dois astronautas.

Musk, agora um colaborador próximo do republicano, garantiu que poderia tê-los resgatado há muito tempo, sem especificar como.

Sua empresa SpaceX enviou uma espaçonave Crew Dragon para a ISS no final de setembro com apenas um astronauta americano e um cosmonauta russo a bordo – em vez dos quatro inicialmente planejados – para abrir espaço para Wilmore e Williams na viagem de volta.

A nova tripulação é composta por dois astronautas da Nasa, Anne McClain e Nichole Ayers, um japonês, Takuya Onishi, e um russo, Kirill Peskov.

Apesar da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia continuaram a sua cooperação no espaço nos últimos anos.

A nave SpaceX deverá pousar na costa da Flórida usando paraquedas. / AFP