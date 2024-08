Como eram os ‘hobbits’, primos dos humanos que viveram na Terra há 700 mil anos

Um novo estudo descreve dentes e ossos de braço de 700 mil anos de um de nossos parentes mais enigmáticos: um “hobbit” do tamanho de uma criança que viveu em uma pequena ilha entre os oceanos Índico e Pacífico.

PUBLICIDADE O estudo, publicado na terça-feira na revista Nature Communications, sugere que a espécie Homo floresiensis, às vezes apelidada de hobbits (referência aos personagens da saga O Senhor dos Anéis) , poderia ser ainda menor do que se pensava antes. Mas os resultados ainda deixam os cientistas divididos sobre como esses seres excepcionais evoluíram. Os hobbits foram descobertos pela primeira vez há 20 anos dentro da caverna Liang Bua, na ilha indonésia de Flores. Cientistas australianos e indonésios descobriram ossos e dentes, além de ferramentas de pedra que provavelmente eram usadas para abater carne.

Ossos do úmero de um Homo floresiensis, encontrado em uma caverna na ilha de Flores, na Indonésia. Foto: Yousuke Kaifu/AP

Com base nesses ossos, os pesquisadores estimaram que o Homo floresiensis tinha 1,06 metro de altura. Mais notável do que sua baixa estatura era seu cérebro minúsculo, com cerca de um terço do tamanho de um humano moderno. Analisando o chão da caverna, os cientistas determinaram que os ossos do Homo floresiensis tinham entre 100 mil e 60 mil anos de idade.

A descoberta sensacional deixou os cientistas lutando para encaixar o Homo floresiensis na árvore genealógica dos humanos e de seus parentes extintos, um grupo conhecido como hominídeos. Os hominídeos mais antigos conhecidos eram macacos baixos e de cérebro pequeno. Porém, há 2 milhões de anos, eles haviam sido substituídos em grande parte por hominídeos mais altos e com cérebros muito maiores.

Alguns cientistas levantaram a hipótese de que os ossos eram provenientes de humanos com distúrbios de crescimento. Mas muitos pesquisadores rejeitaram essa explicação, porque a anatomia das pessoas com esses distúrbios de crescimento hoje em dia não coincide com a dos fósseis.

O debate sofreu reviravolta em 2016, quando pesquisadores relataram um lote tentador de fósseis bem mais antigos de outra área de Flores, chamada Mata Menge. Os fósseis, datados de cerca de 700 mil anos atrás, consistiam em seis dentes e parte de uma mandíbula. Os fósseis de Mata Menge eram tão pequenos quanto os encontrados em Liang Bua - ou ainda menores.

E neste mês a equipe de Mata Menge revelou mais dois dentes minúsculos, bem como um pedaço de úmero, o osso superior de um braço.

“Não conseguimos saber se isso pertencia a uma criança ou a um adulto”, disse Yousuke Kaifu, paleoantropólogo da Universidade de Tóquio. “Essa é uma questão fundamental.”

Kaifu e seus colegas compararam o úmero com ossos do braço de crianças e adultos modernos. O osso do Mata Menge tinha muitos sinais de que havia parado de crescer, sugerindo que o indivíduo era um adulto.

Isso foi surpreendente porque o úmero do Mata Menge era minúsculo - o menor úmero de qualquer hominídeo adulto já encontrado. Kaifu e seus colegas estimaram que o dono do braço tinha apenas um metro de altura.

PUBLICIDADE Os fósseis encontrados em Mata Menge parecem ter vindo de pelo menos oito indivíduos. Os dentes e o úmero recém-revelados deixam Kaifu e seus colegas mais confiantes de que os hominídeos de Mata Menge eram de fato Homo floresiensis. Matthew Tocheri, um paleoantropólogo da Lakehead University, no Canadá, que não participou do estudo, concordou. “Quer dizer, o que mais eles poderiam ser?”, perguntou ele. “Qualquer alternativa parece incrivelmente improvável.” No entanto, Deborah Argue, paleoantropóloga da Australian National University, disse que não estava convencida. “Mais material esquelético desse hominídeo enigmático ajudará a determinar se esse grupo representa o Homo floresiensis”, disse ela.

Kaifu e seus colegas argumentaram que o Homo floresiensis evoluiu de uma espécie alta de hominídeo chamada Homo erectus. Originário da África, o Homo erectus chegou a Java por volta de 1,3 milhão de anos atrás e sobreviveu lá por mais de um milhão de anos.

Os pesquisadores propuseram que o Homo erectus viajou cerca de 725 quilômetros a leste de Java até Flores, chegando à ilha há cerca de 1 milhão de anos. Essa é a idade das ferramentas de pedra mais antigas encontradas na ilha. Uma vez isolado em Flores, o Homo erectus encolheu, atingindo a estatura de um hobbit há 700 mil anos, disseram os cientistas.

Kaifu especulou que a escassez de alimentos na ilha pode ter impulsionado a extraordinária evolução do Homo floresiensis. E nesse lugar específico, seu tamanho pequeno não aumentava o risco de serem mortos por predadores.

“Se você for para uma ilha isolada onde não há leões ou tigres, você não precisa ser grande”, disse Kaifu.

Esse encolhimento também reduziu drasticamente o cérebro do Homo floresiensis, diz a teoria. E, no entanto, a presença de ferramentas de pedra em Flores sugere que os hobbits ainda mantinham uma poderosa capacidade mental.

“Isso é muito chocante para mim”, disse Kaifu. “Pensávamos que se tornar inteligente e ter cérebros maiores era o destino dos humanos. Mas o floresiensis nos diz que não é necessariamente assim.”

Argue não aceitou esse cenário evolutivo, dada a escassez de evidências fósseis diretas de que o Homo erectus migrou para a ilha. “Não podemos presumir que essa espécie tenha chegado a Flores”, disse ela.

Até que surjam mais fósseis, disseram Tocheri e Argue, outras explicações permanecem plausíveis. É até possível que o Homo floresiensis tenha descendido de hominídeos da África que já eram pequenos quando atravessaram a Ásia.

