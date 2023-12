Nasa capta vídeo enviado por laser a 31 milhões de quilômetros da Terra; veja

Um vídeo, apresentando um gato malhado laranja chamado Taters, foi enviado de 31 milhões de quilômetros de distância pela demonstração de comunicações a laser da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), registrando um marco histórico. No vídeo de teste, o felino brincalhão, agora famoso também fora da Nasa, aparece perseguindo um ponto de laser em uma gravação de 15 segundos.

Trata-se do experimento de comunicações ópticas do espaço profundo da agência que transmitiu um streaming de vídeo de ultra-HD em 11 de dezembro deste ano a partir de um recorde de 31 milhões de quilômetros, o que representa cerca de 80 vezes a distância entre a Terra e a Lua.

Conforme a Nasa, o marco histórico faz parte de uma demonstração de tecnologia que visa a transmitir vídeos e outros dados de largura de banda muito alta do espaço profundo – permitindo futuras missões humanas além da órbita da Terra.

“Essa conquista ressalta nosso compromisso com o avanço das comunicações ópticas como um elemento-chave para atender às nossas futuras necessidades de transmissão de dados”, disse Pam Melroy, vice-administradora da Nasa, Pam Melroy.

“Aumentar a nossa largura de banda é essencial para alcançar os nossos objetivos futuros de exploração e ciência, e esperamos o avanço contínuo desta tecnologia e a transformação da forma como comunicamos durante futuras missões interplanetárias.”

A demonstração transmitiu o vídeo de teste de 15 segundos por meio de um instrumento de última geração chamado transceptor laser de voo. O sinal de vídeo levou 101 segundos para chegar à Terra, enviado na taxa de bits máxima do sistema de 267 megabits por segundo (Mbps).

“Capaz de enviar e receber sinais no infravermelho próximo, o instrumento enviou um laser codificado no infravermelho próximo para o Telescópio Hale no Observatório Palomar da Caltech, no condado de San Diego, Califórnia, onde foi baixado. Cada quadro do vídeo em loop foi então enviado ‘ao vivo’ para o Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da Nasa, no sul da Califórnia, onde o vídeo foi reproduzido em tempo real”, acrescentou a Nasa.

A demonstração de comunicações a laser, lançada com a missão Psyche da Nasa em 13 de outubro deste ano, foi projetada para transmitir dados do espaço profundo a taxas 10 a 100 vezes maiores do que os sistemas de radiofrequência de última geração usados atualmente pelas missões no espaço profundo, segundo a Agência. Na ocasião, o vídeo do gato Taters, enviado de volta à Terra em 11 de dezembro, tinha sido adicionado à sonda.

À medida que a Psyche viaja para a principal cintura de asteroides entre Marte e Júpiter, a demonstração tecnológica enviará sinais de alta taxa de dados até a maior distância do planeta vermelho à Terra. “Ao fazê-lo, abre caminho para comunicações com taxas de dados mais elevadas, capazes de enviar informações científicas complexas, imagens de alta definição e vídeos em apoio ao próximo salto gigante da humanidade: enviar humanos para Marte”, reforça a Nasa.

Segundo o gerente de projeto de demonstração tecnológica no JPL, Bill Klipstein, um dos objetivos é demonstrar a capacidade de transmitir vídeo em banda larga por milhões de quilômetros. “Nada no Psyche gera dados de vídeo, então, geralmente enviamos pacotes de dados de teste gerados aleatoriamente. Mas para tornar este evento significativo mais memorável, decidimos trabalhar com designers do JPL para criar um vídeo divertido”, disse Klipstein.

Taters, o gato, aparece no primeiro vídeo da Nasa transmitido do espaço profundo. Foto: Reprodução/Youtube/Nasa

Gato Taters

Carregado antes do lançamento, o pequeno vídeo em ultra-alta definição apresenta um gato malhado laranja chamado Taters, o animal de estimação de um funcionário do JPL, perseguindo um apontador laser, com gráficos sobrepostos.

“Os gráficos ilustram vários recursos da demonstração técnica, como o caminho orbital de Psyche, a cúpula do telescópio Palomar e informações técnicas sobre o laser e sua taxa de bits de dados. A frequência cardíaca, a cor e a raça de Tater também estão em exibição.

“Apesar de transmitir a milhões de quilômetros de distância, ele foi capaz de enviar o vídeo mais rápido do que a maioria das conexões de internet de banda larga. Na verdade, depois de receber o vídeo em Palomar, ele foi enviado ao JPL pela internet, e essa conexão era mais lenta que o sinal vindo do espaço profundo”, disse Ryan Rogalin, líder de eletrônicos de receptores do projeto no JPL.

Conforme a Nasa, há também uma ligação histórica: a partir de 1928, uma pequena estátua do popular personagem de desenho animado Felix, o Gato, foi apresentada em testes de transmissão de televisão. Hoje, vídeos e memes de gatos são alguns dos conteúdos mais populares online.

Sobre a missão

O vídeo do felino foi transmitido para a Terra a partir de um transceptor laser de voo como parte do experimento Deep Space Optical Communications (DSOC) - Comunicações ópticas no espaço profundo, de tradução livre - que é um experimento que pode transformar a forma como as espaçonaves se comunicam, segundo a Nasa.

A bordo da nave espacial Psyche, lançada recentemente em outubro deste ano, o DSOC está configurado para enviar dados de teste de alta largura de banda para a Terra durante a sua demonstração tecnológica de dois anos, enquanto a Psyche viaja para a principal cintura de asteroides entre Marte e Júpiter, nos próximos seis anos. O JPL da Nasa no sul da Califórnia é o responsável pelo DSOC e pela Psyche.

Marcos históricos

Este último marco ocorre depois que a “primeira luz” foi alcançada nas primeiras horas de 14 de novembro deste ano. Desde então, o sistema demonstrou velocidades mais rápidas de downlink de dados e maior precisão de apontamento durante suas verificações semanais.

Em novembro, pela primeira vez, uma mensagem transmitida por laser infravermelho de 16 milhões de quilômetros de distância chegou à Terra, em uma experiência no espaço profundo conduzida pela Nasa a bordo da nave espacial Psyche. Esta foi considerada a demonstração mais distante de comunicações ópticas.

“O experimento da Nasa enviou um laser infravermelho próximo codificado com dados de teste de quase 16 milhões de quilômetros de distância - cerca de 40 vezes mais longe do que a Lua está da Terra - para o Telescópio Hale no Observatório Palomar do Caltech, no condado de San Diego, Califórnia”, afirmou em comunicado, em 22 de novembro deste ano.

“Na noite de 4 de dezembro, o projeto demonstrou taxas de bits de downlink, que são comparáveis às velocidades de download da internet de banda larga. A equipe conseguiu baixar um total de 1,3 terabits de dados durante esse período. Como comparação, a missão Magalhães da Nasa a Vênus reduziu 1,2 terabits durante toda a sua missão, de 1990 a 1994″, acrescenta a Nasa.

“Quando alcançamos a primeira luz, estávamos entusiasmados, mas também cautelosos. Esta é uma tecnologia nova e estamos experimentando como ela funciona”, disse Ken Andrews, líder de operações de voo do projeto no JPL. “Mas agora, com a ajuda dos nossos colegas da Psyche, estamos a habituar-nos a trabalhar com o sistema e podemos fixar-nos na nave espacial e nos terminais terrestres por mais tempo do que podíamos anteriormente. Estamos aprendendo algo novo durante cada checkout.”