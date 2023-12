Nasa divulga imagem de ‘Árvore de Natal’ de estrelas; veja

A milhares de anos-luz de distância da Terra, há um aglomerado de estrelas no espírito natalino. Imagens divulgadas nesta semana pela Agência Espacial Americana (Nasa) mostram um agrupamento de estrelas do aglomerado NGC 2264 iluminadas com luzes verdes, azuis e brancas brilhantes nos céus da Via Láctea.

Imagens foram capturadas por dois telescópios Foto: X-ray: NASA/CXC/SAO

Comumente chamada de “Aglomerado de Árvore de Natal”, a formação tem uma base em forma de triângulo e hastes que se estendem nas laterais. Pesquisadores da Nasa compilaram imagens usando dados de dois telescópios - incluindo o Observatório de Raios-X Chandra da agência e o Observatório Wisconsin-Indiana-Yale-NOAO (WIYN) da National Science Foundation.

Eles também usaram dados infravermelhos do Two Micron All Sky Survey, um levantamento astronômico do céu em luz infravermelha, para animar as estrelas dentro do aglomerado com pontos azuis e brancos brilhantes e brilhantes. A imagem também foi girada 160 graus a partir de seu ponto norte original para melhor servir como uma árvore de Natal.

A nebulosa, uma nuvem de poeira e gás no espaço, está a cerca de 2,5 mil anos-luz de distância, na constelação de Monoceros, uma tênue constelação no equador celeste, conforme uma pesquisa da Nasa. Muitas das estrelas dentro da formação NGC 2264 são menores e maiores que o Sol, e algumas têm menos de um décimo da massa do Sol.

Continua após a publicidade

A formação foi descoberta na década de 1780 pelo astrônomo germano-britânico William Herschel e se estende por cerca de sete anos-luz de comprimento. A região circundante também é um foco para novas estrelas que se formaram e gradualmente erodiram a nebulosa ao longo de milhões de anos, segundo a agência americana.

Há inúmeras nebulosas que muitas vezes se assemelham a objetos ou animais da Terra, como águas-vivas, corujas e até uma tromba de elefante. A formação NGC 6302, encontrada na constelação do Escorpião, é conhecida como Nebulosa da Borboleta por suas nuvens de gás esvoaçantes que lembram asas.

Os cientistas estudam frequentemente nebulosas, bem como os seus campos magnéticos, que podem ser gerados por partículas no interior de uma estrela, para analisar o seu comportamento e, especificamente, o que acontece quando as estrelas chegam ao fim das suas vidas e evoluem para nebulosas. /COM THE WASHINGTON POST