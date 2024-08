Nasa diz que astronautas ‘presos no espaço’ podem voltar para casa somente em 2025

Por semanas, a Nasa minimizou os problemas experimentados pela Starliner, uma nave espacial da Boeing que levou dois astronautas para a Estação Espacial Internacional em junho.

Butch Wilmore e Suni Williams não sabem ainda quando vão conseguir voltar para casa. Foto: Nasa via AP

A estadia dos astronautas em órbita, que deveria ser de oito dias, poderá ser estendida para o próximo ano.

“Nós poderíamos tomar qualquer um dos caminhos,” disse Ken Bowersox, administrador associado da Nasa para o diretório de missões de operações espaciais, durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira. “E pessoas razoáveis poderiam escolher qualquer um dos caminhos.”

O anúncio adiciona mais dores de cabeça e constrangimento para a Boeing, um gigante aeroespacial que tem contratos de bilhões de dólares com o governo federal e constrói jatos comerciais que voam ao redor do mundo.

Além dos problemas enfrentados pela divisão de aviação civil da empresa após parte da fuselagem de um jato 737 se soltar durante o voo em janeiro, a Boeing anunciou em 1.° de agosto que estava descontando US$ 125 milhões de custos não planejados gastos no programa Starliner, adicionando a US$ 1,5 bilhão de baixas contábeis anteriores.

Oficiais da Nasa e da Boeing mantiveram que os membros da tripulação que lançaram com a Starliner em seu primeiro voo de teste tripulado não estavam abandonados no espaço. Williams e Wilmore passaram dois meses a bordo do posto orbital enquanto engenheiros continuam a analisar dados sobre o desempenho defeituoso de vários propulsores da Starliner quando se aproximava para acoplagem, assim como vários vazamentos de hélio.

A Nasa tipicamente envia um contingente de quatro astronautas para a estação espacial a cada seis meses para substituir uma tripulação anterior de astronautas que então retornam à Terra.

Sob o plano de contingência, a próxima cápsula SpaceX Crew Dragon viajaria para a estação espacial com apenas dois astronautas em vez de quatro. Williams e Wilmore então se juntariam como membros efetivos da tripulação da estação espacial por uma estadia de meio ano e retornariam no Crew Dragon por volta de fevereiro.

“Nas últimas semanas, decidimos garantir que teríamos essa capacidade lá, à medida que nossa comunidade, eu diria, ficava cada vez mais desconfortável,” disse Steve Stich, gerente do programa de tripulação comercial da Nasa.

Na quarta-feira, um porta-voz da Boeing disse em um comunicado: “Ainda acreditamos na capacidade da Starliner e em sua lógica de voo. Se a Nasa decidir mudar a missão, tomaremos as ações necessárias para configurar a Starliner para um retorno não tripulado.”

Durante coletivas de imprensa anteriores, Stich e Mark Nappi, que administra o programa Starliner na Boeing, retrataram os atrasos como medidas prudentes de engenharia.

Stich também minimizou a possibilidade de os astronautas não retornarem na Starliner. Em 10 de julho, em resposta a uma pergunta sobre se a Nasa estava considerando usar o Crew Dragon como backup, Stich disse, “Certamente desempoeiramos algumas dessas coisas para olhar em relação à Starliner, apenas para estar preparados.”

Mas ele acrescentou que a Starliner permanecia como a “opção principal.”

Nos bastidores, a Nasa já havia começado a trabalhar no plano de backup. “Começamos no início de julho, fazendo um planejamento inicial com a SpaceX para algumas dessas contingências,” disse Stich na quarta-feira. “Então, conforme nos aproximávamos e tínhamos um pouco mais de dados, começamos a colocar mais algumas coisas no lugar.”

Um ponto de virada foi o teste em solo de um propulsor semelhante nas instalações de teste da Nasa em White Sands, Novo México.

O propulsor mostrou degradação notável após os testes. “Uma surpresa para nós,” disse Stich. “E então isso, eu diria, aumentou o nível de desconforto.”

O acúmulo de calor parece ter causado o inchaço dos selos de Teflon no propulsor e a restrição do fluxo de propelente.

Outro teste, disparando brevemente os propulsores da Starliner em órbita, correu bem. De fato, até os que haviam perdido uma quantidade significativa de empuxo se apresentaram perto do normal.

Isso, porém, foi perplexo, já que os engenheiros não conseguiram entender imediatamente como os selos de Teflon poderiam voltar à sua forma original, levando-os a se perguntar se haviam perdido outra questão com os propulsores defeituosos.

“Não podemos provar totalmente com certeza que o que estamos vendo em órbita é exatamente o que foi replicado em solo,” disse Stich. “As pessoas realmente querem entender a física do que está acontecendo.”

Isso estimulou a Nasa a trabalhar mais diligentemente no plano de backup.

Isso inclui identificar trajes espaciais da Crew Dragon que se ajustariam a Williams e Wilmore e fazer preparativos para que o Crew Dragon pudesse lançar com menos passageiros. (Os assentos vazios levariam lastro para substituir o peso dos astronautas.)

Stich se recusou a dizer quais dois astronautas atualmente escalados para voar nessa missão, conhecida como Crew-9, perderiam sua viagem para a órbita.

Se a Nasa decidir seguir com o plano de backup, a Starliner ainda retornaria à Terra no início de setembro, mas sem ninguém a bordo. Isso liberaria um porto de acoplamento na estação espacial para os astronautas na próxima Crew Dragon. Então, uma Crew Dragon atualmente acoplada na estação espacial retornaria com quatro astronautas encerrando sua estadia na estação espacial.

Com o atraso da próxima missão para a estação espacial, as próximas pessoas a seguir para a órbita poderiam ser quatro astronautas privados liderados pelo empresário Jared Isaacman, não antes de 26 de agosto. Sua missão, nomeada Polaris Dawn, é levar Isaacman e uma tripulação para uma órbita que se estende 870 milhas acima da superfície, o mais distante que alguém esteve da Terra desde as missões Apollo da Nasa à lua mais de cinco décadas atrás. Dois membros da tripulação também podem tentar a primeira caminhada espacial comercial.

A Starliner não é a única espaçonave a experimentar problemas a caminho da estação espacial neste verão. O Cygnus, uma nave espacial de carga da Northrop Grumman, foi lançado no domingo. Mas um queimador de motor para empurrá-la em uma trajetória para se encontrar com a estação espacial foi cancelado devido à baixa pressão no sistema de propulsão. Após analisar as leituras, engenheiros da Northrop Grumman concluíram que a pressão era adequada e reagendaram os queimadores de motor. O Cygnus chegou à estação espacial na terça-feira cedo no horário originalmente programado.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.