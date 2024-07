Vida em Marte? Nasa está muito empolgada com um novo achado

Cientistas trabalhando com o rover Perseverance da Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) afirmam enfaticamente que não estão reivindicando ter descoberto vida em Marte. No entanto, muitos considerariam uma rocha que o rover acabou de estudar como “mais provável de conter microbianos marcianos fossilizados”.

O robô perfurou e guardou um pedaço da rocha, que os cientistas esperam poder trazer de volta à Terra nos próximos anos para uma análise mais detalhada e respostas mais definitivas.

Cientistas têm se perguntado se a vida poderia ter surgido em Marte nos primórdios, quando possuía uma atmosfera, clima e água corrente. As rochas marcianas poderiam conter pistas importantes.

A missão do Perseverance é coletar amostras de rochas e enviá-las para a Terra. Foto: NASA/JPL-CALTECH/MSSS

“A descoberta de Cheyava Falls é, pelo menos para mim, a rocha mais convincente que coletamos até agora”, disse Kenneth Farley, cientista projetista da missão e professor de geoquímica no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Se a rocha pudesse ser trazida para a Terra para estudo, ele acrescentou: “ela tem o potencial de realmente desvendar a questão se já existiu vida em Marte.”

Dentro da rocha, os instrumentos do Perseverance detectaram compostos orgânicos, que forneceriam os blocos de construção para a vida como a conhecemos. O rover também encontrou veias de sulfato de cálcio — depósitos minerais que parecem ter sido depositados por água corrente. Água líquida é outro ingrediente-chave para a vida.

O Perseverance também avistou pequenas manchas, de cerca de 1 milímetro de tamanho, que têm anéis pretos ao redor delas, como pequenas manchas de leopardo. Os anéis pretos contêm fosfato de ferro.

As reações químicas que criaram as manchas de leopardo também poderiam ter fornecido energia para micróbios viverem.

Farley disse que características análogas podem ser vistas no Red Rock Canyon, fora de Las Vegas.

As rochas lá são feitas de arenito vermelho marcante, manchado por ferro oxidado — basicamente, ferrugem. Mas, dentro das rochas vermelhas, partes foram branqueadas quando a água com compostos orgânicos fluiu através delas, e o ferro oxidado passou por reações químicas com as moléculas orgânicas.

Mas uma das partes-chave da missão do Perseverance é perfurar amostras de rochas interessantes para uma futura missão trazer amostras de volta à Terra para que cientistas possam estudar com instrumentos de última geração em seus laboratórios.

“Acho que esta amostra vem para o topo da lista”, disse Stack Morgan.

Custo como gargalo

A missão de retorno de amostras de Marte, no entanto, enfrentou grandes obstáculos de desenvolvimento e custos, colocando-a anos atrás do cronograma e bilhões de dólares acima do orçamento.

O veículo Perseverance pousou alguns quilômetros a sudeste da formação do grande delta. Foto: NASA/JPL-CALTECH/MSSS

“A questão principal é que US$11 bilhões é muito caro”, disse Bill Nelson, administrador da Nasa, em abril. “E não retornar amostras até 2040 é inaceitavelmente um período muito longo.”

Oficiais da agência espacial anunciaram que estavam buscando solicitar ideias de empresas externas sobre como trazer rochas de volta mais cedo, a um custo mais baixo. Mais tarde, a Nasa fechou contratos com sete empresas para estudar o problema. Centros da Nasa também trabalham em três estudos próprios.

“O que a Nasa decidir fazer sobre a missão de retorno de amostras afetará o futuro das explorações do Perseverance. Estamos todos no mesmo padrão de espera para ver o que pode acontecer”, disse Farley.

Muito depende de como as amostras serão transferidas para a nave de retorno de amostras. Uma possibilidade é o Perseverance simplesmente deixá-las em algum lugar, e a próxima missão irá buscá-las.

Mas se o Perseverance for trazer as amostras para a nave de retorno, em vez de ter as amostras coletadas por outro veículo robótico, os gerentes da missão precisarão planejar como fazer essa viagem. Por enquanto, os cientistas têm planos para o próximo um ano e meio que o Perseverance realizará de qualquer modo – para sair da cratera, conhecida como Jezero, que o rover está explorando, e chegar à borda.

Cheyava Falls, que o Perseverance começou a estudar no mês passado, foi uma das últimas paradas ao longo do leito do rio.

Para os nomes das rochas, a equipe do Perseverance reuniu uma lista de parques nacionais e reservas de todo o mundo. “Acontece que estamos no Grand Canyon”, disse Stack Morgan. “E Cheyava Falls é a cachoeira mais alta no Grand Canyon.”

Cheyava é a palavra Hopi para “águas intermitentes”, “que acaba sendo um nome incrivelmente apropriado” para um canal de rio, agora seco, em Marte, disse Stack Morgan.

Embora o local de pouso do Perseverance na cratera Jezero tenha sido selecionado porque um leito de rio era considerado o lugar mais provável para preservar sinais de vida antiga, mais de três anos de exploração se passaram sem descobrir nenhuma bioassinatura convincente.

Farley disse que a falta de bioassinaturas não significava que a missão tivesse sido uma decepção até agora. A variedade de rochas coletadas tem o potencial de responder a uma ampla variedade de enigmas geológicos em Marte.

“Procurar evidências de vida passada é um objetivo realmente importante”, disse ele. “Mas também é um objetivo de alto risco, de alta recompensa.”

Sair do leito do rio não significa deixar a busca por vida passada para trás. O impacto que escavou a cratera Jezero provavelmente criou sistemas hidrotermais ao longo da borda da cratera, que poderiam ter fornecido ambientes habitáveis para a vida.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.