Tartaruga-gigante viveu na Amazônia e tem nome inspirado em obra de Stephen King

Apelidado de cabeçudo no Brasil, o Pe. dumerilianus é um cágado da Amazônia e o único representante do gênero. Ele tem uma carapaça bem menor do que a do irmão recém-identificado, que mede entre 47 centímetros – no caso das fêmeas – e 52 centímetros – para machos. Seu peso varia entre 8 kg e 10 kg.

A morfologia dos dentes do Pe. maturin, que conta com superfície trituradora, sugere que eles mantinham dieta onívora, parecida com a do Pe. dumerilianus. O cágado da carapaça menor tem uma dieta com maior porcentagem de alimentos de origem animal do que outros representantes da mesma família e, com frequência, preda caracóis.